Дальнобойщик вернул пропавшую мать с ребёнком из Кургана в Новосибирск

Анастасия и Савелий Бондарец

Жительница Новосибирской области Анастасия Бондарец с ребёнком накануне вернулась домой — ей помог дальнобойщик Александр.







«Дальнобойщик их подвез примерно от Кургана до Куйбышева. Подвозил он их с точки, которая находится между Челябинском и Курганом до точки, которая находится между Куйбышевом и Новосибирском. В эту точку мы, волонтёры, туда приехали — знали, что он их туда привезет. Мы пересадили потеряшек в нашу машину и уже привезли их в Новосибирск, где их встретили уже родные», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры «Лиза Алерт».





Анастасия с 2-летним сыном Савелием пропала в ночь на 1 июля. По информации волонтёров, которые объявили её в розыск, она вышла из дома в селе Бажинск Маслянинского района со своим сыном Савелием, не сказала куда и зачем. Когда было подано заявление в полицию, то оказалось, что в 4 часа утра её видел таксист на выходе из поселка Маслянино в сторону Черепаново.







