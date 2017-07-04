Дачница обнаружила под Новосибирском крохотного птенца черного коршуна

Птенец коршуна, найденный возле дачного поселка под Новосибирском

Пару дней назад дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском, 3 июля она привезла его в Центр реабилитации хищных птиц.





«Женщина наблюдала за ребенком больше суток, малыш сидел на земле, сначала звал маму, но родители так и не появились. К концу второго дня сердце женщины не выдержало и она привезла его нам. У слетка коршуна (слеток — значит подросток. — НГС.НОВОСТИ) как будто бы заплыл глаз, на самом деле его покусали мошки. Птенец очень упитанный, но при этом крайне маленький — ему всего 2–3 недели», — рассказала координатор волонтеров центра Ульяна Бакшеева.







Как рассказали сотрудники центра реабилитации, новобранца приютила самка коршуна, которая находится в центре, она взяла его себе под крыло — птицы живут в общем вольере. Волонтеры планируют выпустить птенца через месяц — он достигнет того возраста, когда сможет жить один в дикой природе. «Коршун выпускается либо в полях, либо в лесах, либо над рекой. По традиции мы выпускаем коршунов в поле возле ботанического сада в Академгородке», — добавила Ульяна Бакшеева.







В прошлом месяце другие новосибирцы спасли молодого птенца от неотвратимой гибели — 7 июня прохожие обнаружили новорождённого незрячего воробья на улице рядом с торговым комплексом в Дзержинском районе — они нашли гнездо и вернули птенца на место.