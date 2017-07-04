Дачница обнаружила под Новосибирском крохотного птенца черного коршуна

Птенец коршуна, найденный возле дачного поселка под Новосибирском
Птенец коршуна, найденный возле дачного поселка под Новосибирском

Пару дней назад дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском, 3 июля она привезла его в Центр реабилитации хищных птиц. 


«Женщина наблюдала за ребенком больше суток, малыш сидел на земле, сначала звал маму, но родители так и не появились. К концу второго дня сердце женщины не выдержало и она привезла его нам. У слетка коршуна (слеток — значит подросток. — НГС.НОВОСТИ) как будто бы заплыл глаз, на самом деле его покусали мошки. Птенец очень упитанный, но при этом крайне маленький — ему всего 2–3 недели», — рассказала координатор волонтеров центра Ульяна Бакшеева.


Как рассказали сотрудники центра реабилитации, новобранца приютила самка коршуна, которая находится в центре, она взяла его себе под крыло — птицы живут в общем вольере. Волонтеры планируют выпустить птенца через месяц — он достигнет того возраста, когда сможет жить один в дикой природе. «Коршун выпускается либо в полях, либо в лесах, либо над рекой. По традиции мы выпускаем коршунов в поле возле ботанического сада в Академгородке», — добавила Ульяна Бакшеева. 


В прошлом месяце другие новосибирцы спасли молодого птенца от неотвратимой гибели — 7 июня прохожие обнаружили новорождённого незрячего воробья на улице рядом с торговым комплексом в Дзержинском районе — они нашли гнездо и вернули птенца на место.

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Центром реабилитации хищных птиц 

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