Побег от автоинспекторов закончился для «Жигулей» в заборе дома

3 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы опубликовали видео последствий погони, которую спровоцировали «Жигули» в Новосибирске.







«У дома № 62 на ул. Никитина внимание автоинспекторов привлёк белый универсал ВАЗ-2104. Сотрудники ДПС попросили водителя "Жигулей" остановиться, но тот отреагировал на просьбу нажатием на педаль газа, тем самым спровоцировав погоню. Преследование "четвёрки" продолжалось до тех пор, пока её водитель не справился с управлением и не врезался в забор дома № 233 в частном секторе на ул. 9 Ноября», — рассказали спасатели.





По информации МАСС, никто не пострадал. НГС.НОВОСТИ выясняют подробности происшествия.







Месяц назад НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой погоне, у которой был более серьезный результат — тогда утром 3 июня в центре Новосибирска скрывающийся от полиции водитель на машине Toyota Funcargo попал в ДТП с автомобилем Honda CR-V .