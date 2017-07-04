Новосибирец съехал с трассы в кювет и перевернулся

KIA Rio
KIA Rio

Вечером 3 июля на Ордынской трассе под Новосибирском автомобиль KIA Rio съехал в кювет и перевернулся.


По информации очевидцев в соцсетях, ДТП случилось в 100 км от Новосибирска. Водитель KIA, как отмечают свидетели, съехал в кювет, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем. Предполагается, что на «встречке» оказалась Toyota Corona Premio серебристого цвета, а ее водитель затем скрылся.


Водитель KIA попал в больницу.


В пресс-службе ГИБДД по НСО рассказали, что причины происшествия сейчас неизвестны. Однако автоинспекторы получили информацию от врачей, что у пострадавшего водителя — закрытый перелом ребер, ушибы коленного сустава и шейных позвонков.



Авария случилась в 21:20, добавили в автоинспекции. «Не  справился с управлением, совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения. Водитель трезв, стаж у него 17 лет», — сообщили в ГИБДД.


Место ДТП
Место ДТП


Это не первая авария за последние несколько недель на Ордынской трассе — 22 июня «Нива» съехала в кювет и перевернулась на этой дороге: пострадали трое пассажиров машины, в том числе ребёнок.

Елена Громкова
Фото vk.com/act54 (1), отдела пропаганды ГИБДД по НСО

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