Четыре тысячи новосибирцев попали под сокращение с начала года

Количество сокращенных новосибирцев соответствует прошлогоднему уровню 
Количество сокращенных новосибирцев соответствует прошлогоднему уровню 

Власти насчитали в Новосибирской области почти 14 тыс. безработных, под сокращение с начала года успели попасть более 4 тыс. человек. 


«Уровень официальной безработицы составляет 1 % от численности рабочей силы», — отчитались в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Всего к концу прошлой рабочей недели, 30 июня, безработными числились 14,2 тыс. жителей Новосибирской области. 


С начала года работодатели сократили в регионе 4080 человек, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.  


Год назад показатель безработицы в регионе был немного выше — 1,2 %, а статус безработных имели 17,3 тыс. человек, отмечают в министерстве труда.


В 2017 году за помощью в поиске работы в центры занятости Новосибирской области обратилось 56,5 тыс. человек. А устроиться на работу через центры занятости удалось 39 тыс. новосибирцев. Более 3 тыс. безработных начали учиться востребованным профессиям — на электрогазосварщиков, парикмахеров, водителей и других.


Всего с начала года работодатели Новосибирской области заявили в службу занятости о том, что у них есть 102 тыс. вакансий. К концу прошлой недели организациям и предприятиям региона не хватало 35 тыс. работников — по сравнению с тем же периодом 2016 года предложений работы стало на 8,3 % больше, уточнили в министерстве труда.


По данным Новосибирскстата, в I квартале этого года в НСО 86,7 тыс. человек остались без работы и считаются безработными. Как отметили статистики, уровень безработицы составил 6 %.

Мария Шевлягина 
Фото из архива НГС

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