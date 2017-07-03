Суд заставил директора «Афины Паллады» отдать подчиненному миллион

Мировой судья изучил дело и принял решение назначить бизнесмену штраф

В Новосибирске директор крупной компании освобождён от уголовной ответственности по делу о невыплате зарплаты — он добровольно погасил долги и выплатил штраф.







45-летний директор ЗАО «Управляющая компания "Афина Паллада"» Гайк Магакелян полностью признал свою вину и выплатил долг по зарплате аудитору фирмы. Мировой судья освободил предпринимателя от уголовной ответственности, назначив ему штраф в размере 120 тыс. руб., рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Гайка Магакеляна обвиняли в невыплате зарплаты аудитору ЗАО УК «Афина Паллада» с сентября 2016 по март 2017 года. Следователи возбуждали дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности).





При этом на счетах компании деньги были, но вместо того, чтобы платить зарплату работнику, президент ЗАО УК «Афина Паллада» тратил деньги на расчёты с контрагентам, сообщали ранее в СК. В общей сложности аудитору компании Гайк Макагелян задолжал 955 580 руб.





В мае новосибирские следователи также возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего президента АО строительная компания «Афина Паллада», который не заплатил работникам 1,5 млн руб.