«Дети не наедались»: родители детей-диабетиков ужаснулись меню и мату в детском лагере

С начала лета это уже не первый скандал в новосибирских детских лагерях

Родители школьников, болеющих сахарным диабетом, пожаловались на матерящихся вожатых в детском оздоровительном лагере «Смена» — в мэрии этим жалобам удивились, но заявили, что готовы их проверить.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ мать одного из этих подростков, представитель общественной организации «Диалайф Сибирь» Елена Силкина, в этом году с 23 июня по 2 июля в муниципальном оздоровительном лагере «Смена» в Новосибирском районе отдыхали 18 детей-диабетиков в возрасте от 12 до 17 лет. С четырьмя из них были взрослые.





Родители утверждают, что лагерь оказался не подготовлен к приёму детей с диабетом. Например, они считают, что детей недокармливали. «У детей с диабетом все равно небольшие нюансы в питании, это администрация [лагеря] не учла. Т.е. не было необходимых перекусов, для детей порции были маленькие и, например, то, что нужно давать на обед по хлебным единицам, что касаемо диабета, они давали это на полдник… Мы привозили очень много еды в лагерь, потому что дети наши не наедались. Если они не будут наедаться, они будут "гиповать" (страдать гипогликемией. — О.Х.)», — пояснила Елена Силкина.





По словам женщины, во время своей поездки в лагерь она увидела антисанитарию в общих корпусах лагеря, включая туалеты. Остались у родителей претензии и к вожатым, которые якобы допускали в присутствии детей нецензурную брань и не всегда понимали специфику работы с детьми, которые болеют сахарным диабетом. Например, вожатые возмущались, когда родители забирали подростков с мероприятий, чтобы измерить уровень сахара в крови, пояснила Силкина.





Также она утверждает, что администрация лагеря выделила детям специальное место для курения.





«Чтобы дети не разбредались по всей территории, было организовано централизованное место для курения, куда, как мне сказали, строем их водили покурить. Такой факт для меня был шокирующим», — говорит Елена Силкина.





Ситуацию прокомментировала заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска – начальник управления социальной поддержки населения Марина Хрячкова.







Она пояснила, что отделение оказания социально-оздоровительных услуг в условиях стационара «Смена» (именно так официально называется это учреждение) уже второй год работает с детьми, которые болеют сахарным диабетом. Студенты-вожатые заранее проходят курс обучения, чтобы понимать потребности этих детей. Поэтому теоретически в отделении не могло возникнуть такой ситуации, чтобы вожатые отказывались отпускать детей с мероприятия для того, чтобы они измерили сахар.







В этой ситуации нужно разобраться, считает Марина Хрячкова, равно как и в жалобах на ненормативную лексику, которую дети якобы слышали от вожатых.





«Если кто-то из них применял в своей лексике неподобающие для воспитателя слова, мне хотелось бы, конечно, знать пофамильно», — говорит замначальника городского департамента по социальной политике.





Этой претензии, так же как и другим, Марина Хрячкова удивилась, так как в течение всей 10-дневной смены никто из родителей ни на что не жаловался. В том числе не получали в руководстве «Смены» и жалоб на антисанитарию и недостаток питания. Единственное пожелание, которые высказали родители, — чтобы в следующем году в рационе детей с сахарным диабетом было больше белка, уточнила Хрячкова.





«Питание этих детей согласовано с управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. В соответствии с нормативом питание выдавалось все полностью, и фрукты, которые положены в лагере в Сибири, тоже выдавались», — говорит Марина Хрячкова.





По её словам, работники «Смены» действительно обнаружили, что некоторые из отдыхающих привезли с собой сигареты. Но специально отведенных мест для курения на территории отделения нет, равно как и нет магазинов поблизости, в которых дети могли бы купить сигареты, — а сами работники «Смены» и родители отдыхающих курят за территорией, добавила Марина Хрячкова.





В центре всеобщего внимания в этом году оказался также детский лагерь «Юбилейный» в Бердске, где в середине июня массово заболели дети. Больше 60 школьников пожаловались на боли в животе и высокую температуру. После этого лагерь закрыли на карантин. А в бердском детском оздоровительно-образовательном лагере им. Олега Кошевого 7-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа. Врачи обнаружили у ребёнка перелом позвоночника, а следователи возбудили уголовное дело.