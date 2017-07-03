«СИБЭКО» и мэрия обвинили друг друга в сходе локомотива на Речном вокзале

Последствия оползня на ул. Зыряновской ликвидируют к 4 июля

Мэрия Новосибирска назвала причину, из-за которой в минувшие выходные на ул. Зыряновской прорвало канализацию и смыло с рельсов локомотив пассажирского поезда.







«После проведения АО "СИБЭКО" аварийных работ котлован, стенка которого примыкает к железнодорожной насыпи, не был закрыт. Скопившийся в котловане вследствие обвального ливня большой объём воды продавил стенку, в результате чего вода вместе с грунтом пошла на железнодорожные пути», — говорится в официальном ответе мэрии Новосибирска.







В пресс-службе «СИБЭКО» информацию о вине энергетиков в случившемся прямо называют «некорректной».





«Обрушение земляного откоса ограждающей конструкции железнодорожного полотна в ночь с 1 на 2 июля произошло в результате сочетания нескольких факторов, а именно: технологической особенности конструкции, состояния ливневого коллектора (загрязнения), а также выпадения значительного количества осадков в течение короткого времени», — говорится в официальном заявлении энергокомпании.







По данным «СИБЭКО», энергетики 23 июня начали ремонт теплотрассы на ул. Зыряновской после гидравлических испытаний — в этом месте коммуникации пересекаются с ливневым коллектором.





Вода с ул. Зыряновской затопила железнодорожные пути рядом с о.п. Речной вокзал





«После вскрытия было обнаружено, что данный ливневый коллектор существенно заилен, о чем было сообщено МКУ "Гормост", и предложено очистить коллектор, пока котлован вскрыт в месте пересечения коммуникаций», — объяснили в «СИБЭКО».







В мэрии считают, что ливневая канализация была исправна.





«Ливневую канализацию на ул. Зыряновской специалисты МКУ "Гормост" проверяли 30 июня, она работала в штатном режиме», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





И пресс-центр мэрии, и «СИБЭКО» заявили, что работы по благоустройству на аварийном участке завершатся завтра, 4 июля.





Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на Речном вокзале рано утром 2 июля





Напомним, после сильных дождей в ночь на 2 июля вода с ул. Зыряновской хлынула на железнодорожные пути в районе о.п. Речной вокзал — в результате с рельсов сошёл локомотив поезда «Бийск – Новосибирск». В аварии никто не пострадал, но происшествие привело к временным задержкам в расписании следования поездов.