«СИБЭКО» и мэрия обвинили друг друга в сходе локомотива на Речном вокзале

Последствия оползня на ул. Зыряновской ликвидируют к 4 июля
Последствия оползня на ул. Зыряновской ликвидируют к 4 июля

Мэрия Новосибирска назвала причину, из-за которой в минувшие выходные на ул. Зыряновской прорвало канализацию и смыло с рельсов локомотив пассажирского поезда.


«После проведения АО "СИБЭКО" аварийных работ котлован, стенка которого примыкает к железнодорожной насыпи, не был закрыт. Скопившийся в котловане вследствие обвального ливня большой объём воды продавил стенку, в результате чего вода вместе с грунтом пошла на железнодорожные пути», — говорится в официальном ответе мэрии Новосибирска.


В пресс-службе «СИБЭКО» информацию о вине энергетиков в случившемся прямо называют «некорректной». 


«Обрушение земляного откоса ограждающей конструкции железнодорожного полотна в ночь с 1 на 2 июля произошло в результате сочетания нескольких факторов, а именно: технологической особенности конструкции, состояния ливневого коллектора (загрязнения), а также выпадения значительного количества осадков в течение короткого времени», — говорится в официальном заявлении энергокомпании.


По данным «СИБЭКО», энергетики 23 июня начали ремонт теплотрассы на ул. Зыряновской после гидравлических испытаний — в этом месте коммуникации пересекаются с ливневым коллектором. 


Вода с ул. Зыряновской затопила железнодорожные пути рядом с о.п. Речной вокзал
Вода с ул. Зыряновской затопила железнодорожные пути рядом с о.п. Речной вокзал


«После вскрытия было обнаружено, что данный ливневый коллектор существенно заилен, о чем было сообщено МКУ "Гормост", и предложено очистить коллектор, пока котлован вскрыт в месте пересечения коммуникаций», — объяснили в «СИБЭКО».


В мэрии считают, что ливневая канализация была исправна. 


«Ливневую канализацию на ул. Зыряновской специалисты МКУ "Гормост" проверяли 30 июня, она работала в штатном режиме», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


И пресс-центр мэрии, и «СИБЭКО» заявили, что работы по благоустройству на аварийном участке завершатся завтра, 4 июля.


Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на Речном вокзале рано утром 2 июля
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на Речном вокзале рано утром 2 июля


Напомним, после сильных дождей в ночь на 2 июля вода с ул. Зыряновской хлынула на железнодорожные пути в районе о.п. Речной вокзал — в результате с рельсов сошёл локомотив поезда «Бийск – Новосибирск». В аварии никто не пострадал, но происшествие привело к временным задержкам в расписании следования поездов.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1–2), очевидца (3)

Прочтений: 3793
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено