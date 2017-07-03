Стаи мошек привлекли к домам новосибирцев заразных хищников

Ветеринары просят не хватать летучих мышей голыми руками
Ветеринары просят не хватать летучих мышей голыми руками

Летучие мыши начали активно залетать в квартиры новосибирцев на окраинах города.


В течение последних одной-двух недель жители города в разных частях стали замечать, что летучие мыши усиленно пытаются попасть в квартиры.


«Я была на выходных в гостях у родственников в Академгородке, квартира на 4-м этаже. Вечером услышали странные звуки у окна, а потом увидели летучую мышь, которая повисла на москитной сетке. Думаю, она охотилась. Когда я на неё посветила, она только подвинулась в место потемнее», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница города Анжелика Демидова.


В похожей ситуации оказались и жители Затулинки. Одна из жительниц жилмассива в переписке в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что мыши залетают к ней в квартиру на 9-м этаже уже 3-й год подряд. В этом году всё началось в первых числах июля. «Тут у многих залетают в квартиры летом, заказала везде сетки на все окна, а то до сих пор трясёт от того, как я её ловила в ванной», — заметила собеседница.


Новосибирские ветеринары связали повышенную активность летучих мышей с тем, что в Новосибирске и его окрестностях появилось много пищи для них.


«Сейчас очень много вылупившихся комаров, мошки в связи с погодными условиями. Они всегда летают, потому что питаются насекомыми, а сейчас количество насекомых очень большое. Мотыльков очень много, обычно такое наблюдается в середине июля, когда жара стоит. Когда много насекомых, тогда и мышей много, но сейчас уже июнь был у нас жарким. Насекомые начали вылупляться в большом количестве», — предположил ветеринар клиники БЭСТ Андрей Богатов.


Андрей Богатов напомнил, что летучие мыши и за городом, и в городе на чердаках, а в открытые окна летят потому, что ориентируются по ультразвуку, который они испускают. «Потом ультразвук отражается, возвращается к ним, и они поворачиваются, чтобы не врезаться в препятствие, и случайно попадают в окошки», — объяснил ветеринар.


Ветеринар также предупредил новосибирцев, что летучие мыши могут быть заразными и переносить опасные заболевания, например бешенство, — поэтому обращаться с животными нужно осторожно и не трогать руками. «Нам тоже звонили: "Залетела мышка, что с ней делать? Везти её?". Зачем её везти? Я ответил: "Ничего с ней делать не нужно, отпустить её, да и всё. На свету её не держите, накройте её чем-нибудь тёмным, ночь придет — выпустите её, она улетит"», — посоветовал доктор.

Елена Громкова
Фото Mnolf, wikimedia.org  

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