Найдена машина пропавшей по пути на пляж сибирячки

Елена Кривоносова пропала 26 июня в Новосибирске 
Елена Кривоносова пропала 26 июня в Новосибирске 

Правоохранительные органы нашли автомобиль Toyota RAV4 жительницы Новосибирска Елены Кривоносовой, пропавшей в конце июня.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СК РФ по НСО, местонахождение автомобиля не раскрывается в интересах следствия. Известно, что машина не имеет следов повреждений. 


Местонахождение хозяйки автомобиля Елены Кривоносовой до сих пор остаётся неизвестным. 


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что пропавшая 40-летняя сибирячка последний раз общалась с родственниками вечером 26 июня — тогда она сообщила близким, что собралась на пляж в районе ОбьГЭС на своей машине, чёрной Toyota RAV4. 28 июня женщина должна была выйти на работу, но там не появилась. Спустя 3 дня после исчезновения, 29 июня, родственники подали заявление в полицию о пропаже. К поискам подключились поисковые отряды «Доброспас» и «Лиза Алерт».


По данным ГУ МВД по НСО, Елена Кривоносова проживает в частном доме в Ленинском районе. В день своего исчезновения она была одета в розовый сарафан и белые босоножки. Последний раз полиция смогла отследить телефон пропавшей в Первомайском районе Новосибирска.


Как позднее рассказали родственники Елены Кривоносовой, в день исчезновения женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. «Съездила на свидание, потом приехала домой, собрала вещи, маме сказала, что поехала на пляж, и после этого её никто не видел», — рассказывала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сестра пропавшей женщины. 

Мария Шевлягина 
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО

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