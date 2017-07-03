Яндекс научился присылать срочную помощь для сломанных машин новосибирцев

Новая функция позволяет за 15 минут найти эвакуатор или техпомощь
Новая функция позволяет за 15 минут найти эвакуатор или техпомощь

С 3 июля в приложении Яндекс.Навигатор появилась новая функция — вызов эвакуатора в любое место Новосибирска. 


«Новосибирские водители могут вызвать с помощью приложения эвакуатор или техническую службу, которая поменяет колесо, поможет завести автомобиль или устранит другую неисправность. В приложение поможет узнать местоположение техслужб, цены на услуги и рейтинг компаний», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


Новая возможность появилась благодаря сотрудничеству «Яндекса» с компанией «Все эвакуаторы России», которая предоставила данные о 160 техслужбах Новосибирска и области. Пока в приложении нельзя оставлять комментарии об оказанной услуге — это можно сделать на сайте «Все эвакуаторы России». 


Скриншот приложения Яндекс.Навигатор
Скриншот приложения Яндекс.Навигатор


Приложение Яндекс.Навигатор доступно iOS и Android. Для того чтобы вызвать эвакуатор или техпомощь, нужно зайти в настройки приложения и создать заявку, в которой необходимо указать марку и модель машины, где она находится и какая помощь нужна. Представители компании обещают, что в течение 15 минут приложение пришлёт предложения одной или нескольких служб, которые готовы принять заказ. 

 

В начале июня сервис Яндекс.Навигатор начал в реальном времени показывать наличие свободных парковочных мест на улицах Новосибирска

Мария Шевлягина 
Фото Стаса Соколова (1), предоставлено пресс-службой «Яндекса» (2)

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