Областное правительство ликвидирует одно из министерств

В новосибирском правительстве решили создать одно министерство вместо двух
В новосибирском правительстве решили создать одно министерство вместо двух

В правительстве Новосибирской области решили сделать одно министерство из минтруда и минсоцзащиты. 


Соответствующий проект постановления губернатора появился на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Разработчиком документа выступает администрация губернатора и правительства Новосибирской области. Оставить своё мнение по поводу этого предложения могут все зарегистрированные пользователи на портале до 6 июля. 


Документ предлагает упразднить министерство социального развития и министерство труда, занятости и трудовых ресурсов области. Взамен должно появиться министерство труда и социальной защиты Новосибирской области. 


Это ведомство будет заниматься почти всеми вопросами минтруда и минсоцзащиты. 


«Исключением станут функции по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования — их предлагается возложить на министерство образования», — отмечается в документе. 


Все проекты постановлений размещаются на указанном выше сайте, чтобы пройти антикоррупционную экспертизу. Такой порядок рассмотрения документов ввели после того, как губернатор Владимир Городецкий утвердил программу противодействия коррупции в регионе. 


После обсуждения проекта он возвращается на рассмотрение заказчика, который и будет принимать окончательное решение.


В пресс-службе правительства НСО пообещали предоставить комментарий по поводу возможной реорганизации позднее. 


В учреждениях и органах власти Новосибирской области периодически проводят реорганизацию. Как правило, это делается для повышения эффективности управления и оптимизации расходов. Так, в прошлом году в регионе началось объединение поликлиник

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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