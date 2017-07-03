Областное правительство ликвидирует одно из министерств

В новосибирском правительстве решили создать одно министерство вместо двух

В правительстве Новосибирской области решили сделать одно министерство из минтруда и минсоцзащиты.







Соответствующий проект постановления губернатора появился на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Разработчиком документа выступает администрация губернатора и правительства Новосибирской области. Оставить своё мнение по поводу этого предложения могут все зарегистрированные пользователи на портале до 6 июля.





Документ предлагает упразднить министерство социального развития и министерство труда, занятости и трудовых ресурсов области. Взамен должно появиться министерство труда и социальной защиты Новосибирской области.







Это ведомство будет заниматься почти всеми вопросами минтруда и минсоцзащиты.





«Исключением станут функции по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования — их предлагается возложить на министерство образования», — отмечается в документе.





Все проекты постановлений размещаются на указанном выше сайте, чтобы пройти антикоррупционную экспертизу. Такой порядок рассмотрения документов ввели после того, как губернатор Владимир Городецкий утвердил программу противодействия коррупции в регионе.





После обсуждения проекта он возвращается на рассмотрение заказчика, который и будет принимать окончательное решение.





В пресс-службе правительства НСО пообещали предоставить комментарий по поводу возможной реорганизации позднее.





В учреждениях и органах власти Новосибирской области периодически проводят реорганизацию. Как правило, это делается для повышения эффективности управления и оптимизации расходов. Так, в прошлом году в регионе началось объединение поликлиник.