«Возле дверей 100 человек»: новосибирцы выстроились в огромные очереди у отделений столичного банка

Утром 3 июля возле отделений Межтопэнергобанка на ул. Богдана Хмельницкого собрались очереди из вкладчиков

С утра 3 июля у входа в отделения Межтопэнергобанка образовались большие очереди из клиентов — в конце прошлой недели вкладчиков напугали отзывом лицензии.





«В 9 утра выглянула с балкона, увидела, что большая очередь в банк стоит. Сейчас, в 13 часов дня, человек 20–25 стоит на улице. Охранники впускают по одному клиенту», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома по ул. Богдана Хмельницкого, 59, в котором находится одно из отделений банка.







Очередь из клиентов встала и у другого отделения банка — на Красном проспекте, 182. Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из клиентов Межтопэнергобанка, попросивший не называть своего имени, с утра 3 июля работники отделения банка по этому адресу консультировали клиентов, но не выдавали денежные средства со вкладов.





«Мы пришли к 9 утра и были уже четвёртыми в очереди. В офис запускали по одному клиенту. Нам сообщили, что денег пока предоставить не могут, потому что их просто нет, все ждут решения Москвы. Мы написали письменное заявление о расторжении договора, работники полчаса не хотели его принимать, но в конце всё-таки приняли.





О сроках возврата денег тоже ничего не говорят. В 10 утра, когда мы выходили из офиса, возле дверей было уже очень много народа — около 100 человек»,





— рассказал клиент банка.







Редакция НГС.НОВОСТИ отправила запрос в головной офис Межтопэнергобанка с просьбой разъяснить сроки и способы возврата денег клиентам банка.





Впервые новосибирские вкладчики наткнулись на закрытые двери новосибирских отделений Межтопэнергобанка в конце прошлой недели. Сотрудники отделения по ул. Богдана Хмельницкого, 59 рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, представившемуся клиентом банка, что 3 июля у банка, возможно, будет аннулирована лицензия.







В Центробанке опровергли информацию об отзыве лицензии у банка.





В головном офисе Межтопэнергобанка тогда же пояснили, что в отделениях банка наблюдались технические сложности с работой программного обеспечения — это сказалось на возможности проведения платежей. «Ситуация усугубилась резко возросшим количеством обращений клиентов для получения средств в кассах, с которым наш программно-аппаратный комплекс физически не справляется», — сообщала в пятницу пресс-служба банка.