В подвале на Красном открылось кафе с бургерами на поленьях

Бургер «Мощный Биф» за 199 руб. Фото Стаса Соколова

В минувшую субботу 1 июля в подвале жилого дома на Красном проспекте, 57 заработало заведение «Дрова, еда & Burgers».







Бургерную открыли владельцы небольшой закусочной «У печи бородачи», которая раньше арендовала часть помещения пивного бара на ул. Нарымской. Новый проект, по сути, является расширенной версией уже работавшей бургерной в собственном помещении. «Надоело соседство с пивной публикой», — признался шеф-повар Александр Колбасенко.







В этом подвале сменилось уже несколько заведений. Фото Стаса Соколова





Заведение заняло подвал, который зимой покинула чешская пивная «Пан Шаманек». Помещение бургерной разделено на 2 части — в одном зале находится стойка, где принимают заказы, рядом установлены четыре стола. Открытая кухня и барная стойка на 7 посадочных мест находится в другом зале. Здесь же можно забрать готовый заказ.







На стенах изображено приготовление стейка, которого в меню пока нет. Фото Стаса Соколова





В меню заведения пока только бургеры с весёлыми названиями («Сочная чика», «Важный лось» и т.д.) — всего 5 видов от 179 до 269 руб., к которым можно добавить за дополнительную плату дополнительные соусы острый перец, огурцы и т.д. В ближайшее время в меню должны появиться салаты (119 руб.), супы (от 129 руб.), гарниры (от 89 руб.), а также комбо-наборы. Из напитков пока есть только лимонады и морсы (по 70 руб.).







Посетителей призывают «испытать бургазм». Фото Стаса Соколова





Особенностью «Дрова, еда & Burgers» можно считать подачу — блюда подают на тонких спилах берёзовых стволов, которые выполняют роль одновременно тарелки и подноса. Похожий прием применяли в Новосибирске, в частности, в закрывшемся ресторане «Ёлки».







Формат «Дрова, еда & Burgers» можно определить как «крафтовая бургерная», то есть заведение, где все составные части для бургеров делают самостоятельно или заказывают под себя у подрядчиков. Ближайшие «Дрова, еда & Burgers» заведения такого типа — это бургергая Moo Crew и одна из точек сети «Бургерс». Совсем недавно, в середине июня, бургерная под названием «Русский лютый» заработала в районе метро «Студенческая».