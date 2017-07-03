Тесно, как в киоске: возле барахолки открылся новый автовокзал

Новая автостанция возле ТЦ «Невский»
Новая автостанция возле ТЦ «Невский»

Рядом с ТЦ «Невский» открылось небольшое представительство новосибирского автовокзала — за день через новую автостанцию на Гусинобродском шоссе проходит около 30 автобусов в ленинск-кузнецком направлении. 


«Там будет посадка пассажиров и продажа билетов, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Это небольшой павильон, там есть где посидеть пассажирам. Кому охота погулять — магазины рядом». 


Диспетчер автостанции ТЦ «Невский»
Диспетчер автостанции ТЦ «Невский»


Автокасса открылась в субботу, 1 июля, рядом с ТЦ «Невский». По словам диспетчера, за 3 дня работы пассажиры купили здесь 5 билетов. 


Внутри автостанции на Гусинобродском шоссе
Внутри автостанции на Гусинобродском шоссе


Через автостанцию «ТЦ "Невский"», подсчитал Ермаков, ежедневно проходит около 30 автобусов. Рейсы с мини-автовокзала отправляются до кузбасских городов: Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, а также в Тогучин и посёлок Горный Новосибирской области. 


Автостанция находится по адресу Гусинобродское шоссе, 68/1
Автостанция находится по адресу Гусинобродское шоссе, 68/1


Напомним, в марте Новосибирский автовокзал также открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде, куда заходят автобусы, едущие в направлении Томска, Кемерово, Юрги.  

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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