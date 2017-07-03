Тесно, как в киоске: возле барахолки открылся новый автовокзал

Новая автостанция возле ТЦ «Невский»

Рядом с ТЦ «Невский» открылось небольшое представительство новосибирского автовокзала — за день через новую автостанцию на Гусинобродском шоссе проходит около 30 автобусов в ленинск-кузнецком направлении.







«Там будет посадка пассажиров и продажа билетов, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Это небольшой павильон, там есть где посидеть пассажирам. Кому охота погулять — магазины рядом».





Диспетчер автостанции ТЦ «Невский»





Автокасса открылась в субботу, 1 июля, рядом с ТЦ «Невский». По словам диспетчера, за 3 дня работы пассажиры купили здесь 5 билетов.





Внутри автостанции на Гусинобродском шоссе





Через автостанцию «ТЦ "Невский"», подсчитал Ермаков, ежедневно проходит около 30 автобусов. Рейсы с мини-автовокзала отправляются до кузбасских городов: Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, а также в Тогучин и посёлок Горный Новосибирской области.





Автостанция находится по адресу Гусинобродское шоссе, 68/1





Напомним, в марте Новосибирский автовокзал также открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде, куда заходят автобусы, едущие в направлении Томска, Кемерово, Юрги.