Сибирячка выпустила партию купальников для хиппи
Новосибирский модельер Марина Герр представила 12 купальников из своей новой коллекции в стиле хиппи стоимостью до 5 тыс. руб. — в показе в караоке-баре «100 друзей» приняли участие девушки из модельного агентства MissNsk.
«Стиль хиппи — это яркие орнаменты, плетения, принты. Много заказывают купальников те, кто занимается сёрфингом. У меня много слитных, которые плотно облегают. Очень удобно в моих купальниках ходить в аквапарк, нет шанса их потерять», — рассказала НГС.НОВОСТИ модельер Марина Герр.
Марина Герр начала заниматься пошивом купальников 2 года назад после поездки в отпуск в Индию. После этой поездки она уехала к подруге в Грузию, где создала первую коллекцию и провела её первый показ. До купальников Марина шила платья и топы по индивидуальным заказам, в том числе для новосибирских музыкантов. Купальники от Герр есть, например, у модного фешн-дизайнера Татьяны Садовской.
Ещё один показ коллекций модных новосибирских модельеров прошел вечером 21 июня прямо на улице — в так называемом «Европейском дворике» во дворе дома по ул. Коммунистическая, 43.
Илья Калинин
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