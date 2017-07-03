Сибирячка выпустила партию купальников для хиппи

Марина Герр представила на показе коллекцию купальников в стиле хиппи
Марина Герр представила на показе коллекцию купальников в стиле хиппи

Новосибирский модельер Марина Герр представила 12 купальников из своей новой коллекции в стиле хиппи стоимостью до 5 тыс. руб. — в показе в караоке-баре «100 друзей» приняли участие девушки из модельного агентства MissNsk.


«Стиль хиппи — это яркие орнаменты, плетения, принты. Много заказывают купальников те, кто занимается сёрфингом. У меня много слитных, которые плотно облегают. Очень удобно в моих купальниках ходить в аквапарк, нет шанса их потерять», — рассказала НГС.НОВОСТИ модельер Марина Герр.

 

Показ коллекции прошёл в караоке-баре «100 друзей»
Показ коллекции прошёл в караоке-баре «100 друзей»


Стоимость купальников от Герр — от 1,5 тыс. до 7 тыс. руб.
Стоимость купальников от Герр — от 1,5 тыс. до 7 тыс. руб.


Марина Герр начала заниматься пошивом купальников 2 года назад после поездки в отпуск в Индию. После этой поездки она уехала к подруге в Грузию, где создала первую коллекцию и провела её первый показ. До купальников Марина шила платья и топы по индивидуальным заказам, в том числе для новосибирских музыкантов. Купальники от Герр есть, например, у модного фешн-дизайнера Татьяны Садовской.


Купальниками Марина Герр занимается 2 года, а до этого шила под заказ платья и топы
Купальниками Марина Герр занимается 2 года, а до этого шила под заказ платья и топы


Ещё один показ коллекций модных новосибирских модельеров прошел вечером 21 июня прямо на улице — в так называемом «Европейском дворике» во дворе дома по ул. Коммунистическая, 43. 

Илья Калинин 
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