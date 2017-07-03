В Новосибирск прилетела самая важная чиновница России

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко
Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко

В Новосибирск с рабочим визитом прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — пост главы верхней палаты страны считается третьим после президента и председателя правительства. 


Спикер Совета Федерации прилетела, чтобы выступить на пленарном заседании первого Международного конгресса женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, который начался утром 3 июля в здании правительства Новосибирской области.


«В программе Конгресса — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


В пресс-службе уточнили, что идею провести этот форум выдвинула сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко. Её предложение поддержал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который в 2016 году обратился с этой идеей к Валентине Матвиенко. Форум продлится 2 дня. Ожидается, что в работе конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.

Ольга Хмелевская
Фото Михаила Климентьева (РИА Новости)

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