«Мы их в рабство покупаем»: новосибирский перевозчик придумал способ найти водителей

Водители могут отучиться за счет перевозчика, но потом обязаны работать на него год

Новосибирский перевозчик начал оплачивать обучение водителей под обязательство отработать минимум год у него на маршруте — после вступления в силу поправок в законодательство общественный транспорт столкнулся с нехваткой водителей с правами категории D.







«По-русски сказать, мы их в рабство покупаем, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов, — Мы заключили соглашение с одной из автошкол, которая учит и переучивает с категории В на категорию D. И делаем это за свой счёт. То есть с условием, что мы их трудоустраиваем и подписываем контракт на год. Потом они обязаны год отработать».







По его словам, обучение на категорию D (эти права разрешают водить пассажирский транспорт, оборудованный более чем 16 сидячими местами — А.Б.) стоит в Новосибирске почти 50 тыс. руб., что для большинства водителей является неподъёмной суммой. «Например, есть у меня водитель, ему почти 58 лет. У него сын, который имеет права категории В, но нет категории D.





Отец работает на маршрутке и с удовольствием бы посадил сына вместе с собой, чтобы не сменщика брать какого-то дядю Васю, а с сыном вместе на одном автобусе работать. Но у них нет денег отучиться за 50 тыс.





У меня куча таких водителей, у которых сыновья сидят дома, потому что не могут найти работу. Либо идут куда-нибудь на стройку, где не платят», — объяснил идею Большов.







По договору с перевозчиком водитель, который прошел обучение категории D, должен как минимум один год отработать на его маршруте. Контракт с автошколой предприниматель заключил неделю назад, по его подсчетам в ближайший месяц после автошколы на работу должны поступить уже 4 водителя.







Это, по мнению Михаила Большова, хороший выход из ситуации с кадровым голодом, который начался после вступления в силу поправок закона «О безопасности дорожного движения». Напомним, с 1 июня, водителям с иностранными правами запретили работать в сфере перевозок пассажиров и грузов.

