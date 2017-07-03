«Мы их в рабство покупаем»: новосибирский перевозчик придумал способ найти водителей

Водители могут отучиться за счет перевозчика, но потом обязаны работать на него год
Водители могут отучиться за счет перевозчика, но потом обязаны работать на него год

Новосибирский перевозчик начал оплачивать обучение водителей под обязательство отработать минимум год у него на маршруте — после вступления в силу поправок в законодательство общественный транспорт столкнулся с нехваткой водителей с правами категории D.


«По-русски сказать, мы их в рабство покупаем, — рассказал НГС.НОВОСТИ директор компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов, — Мы заключили соглашение с одной из автошкол, которая учит и переучивает с категории В на категорию D. И делаем это за свой счёт. То есть с условием, что мы их трудоустраиваем и подписываем контракт на год. Потом они обязаны год отработать».


По его словам, обучение на категорию D (эти права разрешают водить пассажирский транспорт, оборудованный более чем 16 сидячими местами — А.Б.) стоит в Новосибирске почти 50 тыс. руб., что для большинства водителей является неподъёмной суммой. «Например, есть у меня водитель, ему почти 58 лет. У него сын, который имеет права категории В, но нет категории D. 


Отец работает на маршрутке и с удовольствием бы посадил сына вместе с собой, чтобы не сменщика брать какого-то дядю Васю, а с сыном вместе на одном автобусе работать. Но у них нет денег отучиться за 50 тыс. 


У меня куча таких водителей, у которых сыновья сидят дома, потому что не могут найти работу. Либо идут куда-нибудь на стройку, где не платят», — объяснил идею Большов.


По договору с перевозчиком водитель, который прошел обучение категории D, должен как минимум один год отработать на его маршруте. Контракт с автошколой предприниматель заключил неделю назад, по его подсчетам в ближайший месяц после автошколы на работу должны поступить уже 4 водителя.


Это, по мнению Михаила Большова, хороший выход из ситуации с кадровым голодом, который начался после вступления в силу поправок закона «О безопасности дорожного движения». Напомним, с 1 июня, водителям с иностранными правами запретили работать в сфере перевозок пассажиров и грузов

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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