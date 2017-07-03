Новосибирец получил штраф за квадрокоптер на антикоррупционном митинге

Митинг на Михайловской набережной 12 июня

Транспортная прокуратура оштрафовала жителя Новосибирска за съёмку на квадрокоптер митинга против коррупции, который прошёл 12 июня.





Новосибирец получил штраф в размере 3 тыс. руб., рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.







«Мужчина сказал, что снимал демонстрацию на набережной на свой квадрокоптер и в своих интересах, не в интересах [Алексея] Навального», — подчеркнула Евгения Жбирь, отметив, что флеш-карту с записью мероприятия у владельца квадрокоптера не забирали.







Съёмка шествия на квадрокоптер велась 12 июня около 13:30 в районе метромоста через Обь. При этом владелец летательного аппарата вёл съёмку без разрешения на полёт, уточнили в транспортной прокуратуре.





«Незаконное использование воздушного пространства в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво, создавало угрозу безопасности полетов», — пояснили в надзорном ведомстве.





Прокуратура проводила проверку незаконного использования воздушного пространства по информации полиции. Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Его рассматривал окружной Ространснадзор.





Шествие против коррупции 12 июня, по разным оценкам, собрало в Новосибирске от 4 тыс. до 5 тыс. человек. Колонна участников акции прошла от метромоста до памятника Александру III в парке «Городское начало» и устроила там митинг.