«Дорога до Марса»: 2ГИС выпустил карту всего Горного Алтая

Алтайские горы. Фото Закира Умарова

Информационный сервис 2ГИС выпустил карту Республики Алтай для приложений на Android и iOS.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в компании «2ГИС», новая карта доступна с 1 июля и охватывает порядка 85 % всей территории Республики Алтай. Ранее карты компании покрывали только Горно-Алтайск и ряд поселков к югу от него. Сейчас, как сообщил пресс-секретарь «2ГИС» Максим Бугаев, с помощью навигатора 2ГИС можно «добраться до Марса — горных ландшафтов в Кош-Агачском районе, которые напоминают пейзажи Красной планеты». На карту нанесены Гейзерово озеро, Мультинские и Шавлинские озёра, самый большой в Горном Алтае каскадный водопад Учар, Красные ворота и другие достопримечательности.





Площадь карты увеличена в 5 раз, на ней появились посёлки Акташ, Кош-Агач, Онгудай, Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса и т.д. Специалисты «2ГИС» объехали ключевые трассы, записали маршруты для навигатора и собрали справочную информацию о турбазах, гостиницах, кафе, аптеках, магазинах, СТО и АЗС. Всего в сервис добавили 300 организаций, работающих на ранее не охваченной территории. На карту также нанесены отметки высот и обзорные площадки.





Окрестности турбазы «Катунь». Фрагмент карты 2ГИС





«Сбор информации об организациях, посёлках, дорогах и туристических объектах будет продолжаться, и справочник будет дополняться новыми данными с ежемесячными обновлениями продукта», — пообещал представитель «2ГИС». Как и все карты 2ГИС, сервис работает без доступа в интернет — карту можно скачать на мобильное устройство.





В компании «2ГИС» решение расширить в несколько раз карту Горного Алтая объясняют растущим интересом туристов к этому региону. Популярность Алтая действительно уже вышла за рамки Западной Сибири: например, в прошлом году известный музыкант Гарик Сукачёв снимал здесь фильм о Чуйском тракте, в съёмках приняли участие байкеры из Новосибирска.