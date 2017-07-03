Спасатели восьмой день ищут в Оби тело молодого новосибирца





О Саше ничего неизвестно с 24 июня

В Новосибирске родители разыскивают своего 19-летнего сына, который на прошлой неделе пропал на пляже в Заельцовском парке.







В социальных сетях 2 июля появилась ориентировка на розыск новосибирца Александра Огнева. Её подали родные молодого человека.







24 июня он отдыхал в компании приятелей на пляже в Заельцовском парке. В этот день было жарко, юноша решил освежиться и вместе со своей знакомой зайти по пояс в воду. Течение в Оби сбило молодых людей с ног. Друзья успели вытащить девушку, а Сашу — нет.







В Следственном комитете 25 июня сообщили, что молодой человек погиб. Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) с 26 июня начали поиски тела. Они идут уже восьмой день, сообщил НГС.НОВОСТИ замначальника МАСС Константин Максимов.





«В течение пары недель будем искать. Есть вероятность, что тело унесло, но сложно сказать, насколько далеко. Основная вероятность его обнаружения — как раз в зоне поиска по правому берегу. Будем вести водолазные работы и патрулировать территорию», — сказал Константин Максимов.







Родители молодого человека продолжают надеяться, что их сын жив. «Для меня всегда будет вероятность, что Саша жив. Готовы уже по экстрасенсам ходить», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ мама юноши Виктория Огнева.







Она рассказала, что Александр не умел плавать и поэтому старался не заходить далеко в воду. К тому же сын был трезв, отметила Виктория: «В его рюкзаке мы обнаружили только полбутылки грушевого лимонада».





Вместе с тем родители Саши просят спасателей максимально расширить территорию поисков — искать не только в районе дикого пляжа в Заельцовском районе, но и ниже по течению Оби.







«Мы уже проплыли на моторке до самой Бибихи (посёлок ниже по течению Оби — О.В), а на машине ездили до Ташары (село в Мошковском районе — О.В.). Осмотрели заводь, куда, по словам спасателей, всех сносит, но она вычищена и внизу даже нет топляка. Дно чистое», — рассказала Виктория Огнева.







Женщина сетует, что нужное время было упущено. По словам мамы юноши, водолазы 24 июня были в Бердске, а 25 июня личный состав был задействован на Дне города.





«Теперь спасатели говорят нам, что тело всплывёт — кто-нибудь увидит. А кто увидит, если от Бибихи до Ташары — тайга. Кое-где есть дома, но люди там не выходят на берег — зачем», — поделилась женщина.





За последние дни сообщения об утонувших новосибирцах приходят всё чаще. Так, на прошлой неделе стало известно, что в понедельник, 26 июня, на водоёмах погибли сразу пятеро — два ребёнка и трое взрослых. Ещё один несчастный случай на воде произошёл днём 29 июня на пляже в Советском районе — там утонул мужчина.