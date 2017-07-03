«Фольксваген» и маршрутка № 24 не поделили перекрёсток на МЖК

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Последствия аварии

Утром 3 июля в Новосибирске маршрутка № 24 протаранила в бок легковой «Фольксваген», который не пропустил её на перекрёстке.



Авария произошла в 8:40 на МЖК — на пересечении ул. Волочаевской и Лазурной, сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«"Фольксваген" двигался по ул. Волочаевской со стороны ул. В.Высоцкого, маршрутка "Пежо" — во встречном направлении. На перекрестке "Фольксваген" при повороте налево на ул. Лазурную не пропустил маршрутку», — описали аварию в «Автоспасе».







По данным аваркомов, от удара в «Фольксвагене» сработали подушки безопасности. В маршрутке были пассажиры. Никто не пострадал.





Авария обошлась без пострадавших





У «Фольксвагена» оказался смят бок





11:24

Как уточнил руководитель ООО «ПАТП 1118» Роман Митин (владелец попавшей в ДТП маршрутки), в микроавтобусе ехали 3 пассажира, никто из них не пострадал. Их пересадили в следующую маршрутку, доплачивать за проезд пассажирам не пришлось. Попавший в аварию микроавтобус не смог продолжить работу на линии. Машину загнали в бокс, её осматривают специалисты.





Новосибирские маршрутки нередко попадают в аварии. Одна из последних произошла 13 июня на ул. Российской в Академгородке: там «ГАЗель» протаранила маршрутное такси № 86.







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