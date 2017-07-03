Неустойчивая погода с грозами принесет похолодание в НСО

Неустойчивая погода с грозами принесет похолодание в НСО

В ближайшие три дня погода в Новосибирской области испортится — столбик термометра опустится до 16 градусов.


«Мы предполагаем, что погода будет определяться пока движением циклона из районов Среднего и Южного Урала в восточном направлении над центральными районами Западной Сибири. Поэтому погода по-прежнему будет неустойчивая с грозовыми ливнями, с порывистыми ветрами при грозах до 15–20 м/с в порывах, этот процесс потом сменится в ближайшие трое суток северо-западным вторжением воздушных масс, северо-западным похолоданием. 


Пока завтра у нас ещё достаточно тепло, мы попадаем в сектор очередного циклона — 23–28 градусов днём. А 5–6-го понижение температуры до 16–22 градусов тепла», 


— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ночные температуры, по его данным, тоже понизятся от 10–17 до 4–9 градусов тепла на 6 июля.


Дожди в Новосибирске стали частыми в последние несколько дней, при этом они проходили с неприятными последствиями для города — его постоянно топило в разных местах.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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