Над Новосибирском сняли вымеобразные облака
Вечером 2 июля над Новосибирском жители увидели необычные облака, которые называют трубчатыми или вымеобразными.
Фотографию красивого явления в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница.
«Красивые редкие вымеобразные облака над Новосибирском 2 июля вечером», — написала женщина.
Новосибирцы нередко наблюдают над городом природные явления, которые привлекают внимание. Среди них часто встречаются и другие формы облаков. Например, на прошлой неделе в камеру одного из новосибирских фотографов попали серебристые облака.
Елена Громкова
Фото читательницы НГС
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