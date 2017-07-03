Над Новосибирском сняли вымеобразные облака

Над Новосибирском сняли вымеобразные облака (фото)

Вечером 2 июля над Новосибирском жители увидели необычные облака, которые называют трубчатыми или вымеобразными.


Фотографию красивого явления в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница.


«Красивые редкие вымеобразные облака над Новосибирском 2 июля вечером», — написала женщина.


Новосибирцы нередко наблюдают над городом природные явления, которые привлекают внимание. Среди них часто встречаются и другие формы облаков. Например, на прошлой неделе в камеру одного из новосибирских фотографов попали серебристые облака.

Елена Громкова
Фото читательницы НГС

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