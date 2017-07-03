«Лада» поднялась на передние колеса посреди Троллейной

«Лада» поднялась не передние колеса
«Лада» поднялась не передние колеса

Вечером 2 июля в Новосибирске Toyota Windom собрала «паровозик» из пяти машин на ул. Троллейной и поставила на передние колеса «Ладу».



«"Тойота" залетела под "Ладу Гранту", поставив ее к себе на лобовое стекло и капот. Далее "Ладу" отбросило в Nissan Cefiro, "Ниссан" — в Datsun Mi-Do, а "Дацун" — в Toyota Allion», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их информации, в аварии виновен водитель Toyota Windom, который не успел затормозить перед автомобилями, стоящими в потоке, и собрал длинный «паровозик».


«В аварии пострадала женщина из "Лады" — повредила шею и ноги. Как выяснилось, у водителя "Виндома" отсутствовали водительское удостоверение, полис ОСАГО, ПТС и договор купли-продажи на автомобиль», — передают аваркомы.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.



«Лада» поднялась на передние колеса посреди Троллейной (фото)


«Лада» поднялась на передние колеса посреди Троллейной (фото)


В Новосибирске были аварии, в которых «паровозик» выстраивался из большего числа машин — например, в марте на Затулинке встали сразу шесть машин.

Елена Громкова
Фото и видео vk.com/avtospas54rus

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