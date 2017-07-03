На шести улицах Кировского района начали отключать горячую воду
Сегодня, 3 июля, в Новосибирске начался очередной этап гидравлических испытаний.
Жители шести улиц с 3 по 5 июля останутся без горячей воды в зоне котельной Новосибирского оловокомбината, рассказывали в пресс-центре мэрии.
Максимум до 7 июля воды не будет на следующих улицах: ул. Урманова, ул. Кожевникова, ул. Оловозаводская, ул. Аникина, ул. Обогатительная, ул. XX Партсъезда.
В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
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