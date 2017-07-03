На шести улицах Кировского района начали отключать горячую воду

Новый этап отключений будет коротким — не больше 5 дней
Новый этап отключений будет коротким — не больше 5 дней

Сегодня, 3 июля, в Новосибирске начался очередной этап гидравлических испытаний.


Жители шести улиц с 3 по 5 июля останутся без горячей воды в зоне котельной Новосибирского оловокомбината, рассказывали в пресс-центре мэрии.


Максимум до 7 июля воды не будет на следующих улицах: ул. Урманова, ул. Кожевникова, ул. Оловозаводская, ул. Аникина, ул. Обогатительная, ул. XX Партсъезда.


В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой 

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