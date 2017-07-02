Череда ливней затопила Новосибирск
Новосибирск второй день подряд топят дожди — со всех точек города новосибирцы присылают фото и видео с последствиями ливня.
Дождь с грозой обрушился на город днём 1 июля — за несколько минут вода затопила улицы Академгородка, в частности дорогу на ул. Российская и у ТЦ «Эдем».
НГС.НОВОСТИ писали утром о том, что у ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе из-за ливня прорвало крышу. Оказалось, от стихии пострадал ещё один крупный гипермаркет — DNS. Сотрудники магазина вёдрами выносили из него воду.
А на ул. Пирогова помимо того, что улицу затопило, на неё упало дерево, перегородив проезд.
Ещё одно дерево упало на левом берегу на ул. Путевая. «Машина, кажется, цела», — предположила автор фото Екатерина Пахомова.
Ночью в Октябрьском районе на дороге образовалась настоящая бурная река, по которой рассекали проезжающие машины.
Ливень повторился в Новосибирске и сегодня днём.
Он прошёлся по разным районам города, в частности по Дзержинскому.
Второй день подряд ливень застаёт новосибирцев у ж/д вокзала.
Утром из-за дождя на железнодорожные пути в районе Речного вокзала обрушился оползень, из-за чего с рельс сошёл локомотив пассажирского поезда.
Автомобилистам в такую погоду остаётся только посочувствовать — дорогу практически не видно.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ливни и похолодание продолжатся, а вместе с ними город окутают туманы.
Если вы увидели последствия ливня, присылайте свои фотографии и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
Кирилл Шматков
Фото предоставлены читателями НГС.НОВОСТИ (1–3, 5), Кирилла Шматкова (4), предоставлено спасателями МАСС (5)
Видео предоставлены читателями НГС.НОВОСТИ (1, 2), Алексея Кошлякова (3), пользователя lionora7575mail.ru на instagram.com (4)