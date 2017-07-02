Череда ливней затопила Новосибирск

Новосибирск второй день подряд топят дожди — со всех точек города новосибирцы присылают фото и видео с последствиями ливня.


Дождь с грозой обрушился на город днём 1 июля — за несколько минут вода затопила улицы Академгородка, в частности дорогу на ул. Российская и у ТЦ «Эдем».


Ул. Российская 1 июля. Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ Михаилом


НГС.НОВОСТИ писали утром о том, что у ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе из-за ливня прорвало крышу. Оказалось, от стихии пострадал ещё один крупный гипермаркет — DNS. Сотрудники магазина вёдрами выносили из него воду. 


Гипермаркет «ДНС» на ул. Инженерная. Видео предоставлено Алексеем Даником


А на ул. Пирогова помимо того, что улицу затопило, на неё упало дерево, перегородив проезд.


Ул. Пирогова 1 июля. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Галиной
Ул. Пирогова 1 июля. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Галиной


Ещё одно дерево упало на левом берегу на ул. Путевая. «Машина, кажется, цела», — предположила автор фото Екатерина Пахомова.


Дерево упало на машину на ул. Путевая. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Екатериной Пахомовой
Дерево упало на машину на ул. Путевая. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Екатериной Пахомовой


Ночью в Октябрьском районе на дороге образовалась настоящая бурная река, по которой рассекали проезжающие машины.


Ул. Никитина ночью. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Светланой Крутских
Ул. Никитина ночью. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Светланой Крутских


Ливень повторился в Новосибирске и сегодня днём.


Ливень в центре города. Фото Кирилла Шматкова
Ливень в центре города. Фото Кирилла Шматкова


Он прошёлся по разным районам города, в частности по Дзержинскому. 


Ливень в Дзержинском районе. Видео Алексея Кошлякова


Второй день подряд ливень застаёт новосибирцев у ж/д вокзала.


Дождь у ж/д вокзала. Фото Анны Фёдоровой
Дождь у ж/д вокзала. Фото Анны Фёдоровой


Утром из-за дождя на железнодорожные пути в районе Речного вокзала обрушился оползень, из-за чего с рельс сошёл локомотив пассажирского поезда


Фото предоставлено спасателями МАСС
Фото предоставлено спасателями МАСС


Автомобилистам в такую погоду остаётся только посочувствовать — дорогу практически не видно.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ливни и похолодание продолжатся, а вместе с ними город окутают туманы


Если вы увидели последствия ливня, присылайте свои фотографии и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Кирилл Шматков
Фото предоставлены читателями НГС.НОВОСТИ (1–3, 5), Кирилла Шматкова (4), предоставлено спасателями МАСС (5)
Видео предоставлены читателями НГС.НОВОСТИ (1, 2), Алексея Кошлякова (3), пользователя lionora7575mail.ru на instagram.com (4)

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