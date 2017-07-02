Череда ливней затопила Новосибирск

Новосибирск второй день подряд топят дожди — со всех точек города новосибирцы присылают фото и видео с последствиями ливня.





Дождь с грозой обрушился на город днём 1 июля — за несколько минут вода затопила улицы Академгородка, в частности дорогу на ул. Российская и у ТЦ «Эдем».





Ул. Российская 1 июля. Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ Михаилом





НГС.НОВОСТИ писали утром о том, что у ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе из-за ливня прорвало крышу. Оказалось, от стихии пострадал ещё один крупный гипермаркет — DNS. Сотрудники магазина вёдрами выносили из него воду.







Гипермаркет «ДНС» на ул. Инженерная. Видео предоставлено Алексеем Даником





А на ул. Пирогова помимо того, что улицу затопило, на неё упало дерево, перегородив проезд.





Ул. Пирогова 1 июля. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Галиной





Ещё одно дерево упало на левом берегу на ул. Путевая. «Машина, кажется, цела», — предположила автор фото Екатерина Пахомова.





Дерево упало на машину на ул. Путевая. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Екатериной Пахомовой





Ночью в Октябрьском районе на дороге образовалась настоящая бурная река, по которой рассекали проезжающие машины.





Ул. Никитина ночью. Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ Светланой Крутских





Ливень повторился в Новосибирске и сегодня днём.





Ливень в центре города. Фото Кирилла Шматкова





Он прошёлся по разным районам города, в частности по Дзержинскому.





Ливень в Дзержинском районе. Видео Алексея Кошлякова





Второй день подряд ливень застаёт новосибирцев у ж/д вокзала.





Дождь у ж/д вокзала. Фото Анны Фёдоровой





Утром из-за дождя на железнодорожные пути в районе Речного вокзала обрушился оползень, из-за чего с рельс сошёл локомотив пассажирского поезда.





Фото предоставлено спасателями МАСС





Автомобилистам в такую погоду остаётся только посочувствовать — дорогу практически не видно.

Публикация от Lionora7575@mail.ru (@lionora7575mail.ru) Июл 2 2017 в 4:16 PDT

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ливни и похолодание продолжатся, а вместе с ними город окутают туманы.







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