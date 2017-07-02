Мотоциклист впал в кому после столкновения с «Тойотой» на Красном проспекте

Мотоцикл разбился вдребезги

Вечером 30 июня на Красном проспекте в Новосибирске произошло серьёзное ДТП с байкером — врачи не уверены в его выздоровлении.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, авария произошла около 20:00 у Дома быта. 20-летний байкер на мотоцикле Honda ехал по крайней правой полосе, которая предназначена для движения общественного транспорта. На перекрестке с ул. Романова он врезался в поворачивающую направо Toyota Camry. Мотоциклиста увезли в больницу. Полицейские проводят проверку.







Новосибирский байкер Юрий Джин рассказал НГС.НОВОСТИ, что мотоциклист до сих пор находится в реанимации в коме. «Врачи говорят, 50 на 50. Реанимация крайне тяжёлая, он на искусственном полностью. Черепно-мозговая у него со множественными переломами. Мотоцикл в хлам», — отметил он после того, как сегодня, 2 июля, съездил в больницу.







У «Тойоты» осталась сильная вмятина на пассажирской двери и разбилось лобовое стекло





Юрий Джин приехал на место ДТП сразу после сообщения о нём. Он пояснил, что водитель «Тойоты» после аварии хамил мотоциклистам, при этом сам решил повернуть со среднего ряда, не заглянув в зеркала заднего вида.





«Связи с родственниками нет, кому сообщать — не знаем. Ключи от того, что осталось от байка, у нас. На этой же связке, похоже, ключи от квартиры. <…> Сами нашли и вышли на родственников, пилот из деревни на Алтае, тут служил по контракту. Сейчас они выехали к нему», — пояснил байкер.







Днём ранее в центре произошла похожая авария — водитель иномарки на повороте не заметил мотоциклиста и сбил его.