Вода с глиной затопила дома новосибирцев на левом берегу

Полы в доме оказались покрыты слоем глины

Неподалёку от ТРК «Горский» в Новосибирске вырыли траншею, из-за которой дождевая вода с глиной затопила соседние дома с участками.





О случившемся НГС.НОВОСТИ рассказала Екатерина, которая живёт с сыном на ул. Сочинской. По её словам, первые подтопления начались около месяца назад.





«С ул. Немировича-Данченко в районе "Горского сити отеля" во время дождей вся вода стекает через колледж физической культуры и попадает в частный сектор на ул. Сочинская. Состоит эта улица из трёх домов, и каждый дом — с участком земли, на котором мы выращиваем для себя овощи. Весной 2017 года силами администрации и застройщика "Панорамы" («Сибакадемстрой». — К.Ш.) была вырыта траншея глубиной метр. Но прорыть-то её прорыли, а вывод ей не сделали, т.е. вода в траншее накапливается и, переполняясь, начинает затоплять всё, куда дотянется. Таким образом, после каждого дождя оказывается затоплена единственная тропинка от дома до цивилизации (магазина, остановки). Все наши три огорода почти по колено в воде с глиной. После ночного дождя сегодня утром затопило мой дом», — посетовала женщина.







Утром грязная вода начала просачиваться в дом





По её словам, ЖК «Панорама» строят неподалёку, и во время строительства всю вырытую глину оставляли вдоль тропинки, по которой ходят люди. Сейчас полы в доме Екатерины, а также крыльцо и огород покрыты слоем глины.





На полу в доме образовались куски глины





Она добавила, что ранее представители районной администрации встречались с представителем колледжа и «Панорамы», но ответственность за подтопления частного сектора никто на себя не взял. «Ничего не решено. Как заставить виноватых исправить ситуацию, как выжить среди глиняного болота?» — задаётся Екатерина. По её словам, в районной администрации ей сказали, что помочь ничем не могут.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос на комментарий в мэрию Новосибирска.





От проливного дождя в городе пострадали и другие новосибирцы. Так, НГС.НОВОСТИ сегодня писали про оползень, из-за которого локомотив пассажирского поезда сошёл с рельс, а также про гипермаркет, который затопило водой.