«Я расту, а ты нет»: у трещины на Большевистской появился профиль в «Инстаграме»

Профиль трещины на Большевистской в Instagram

В соцсети Instagram появился профиль «Трещина на Большевистской» — в нём собраны фотографии разлома, который образовался у «Снежной мили» в Новосибирске и растёт с каждым днём.





Профиль @bolshevitskaya_treschina показывается некоторым пользователям Instagram как рекомендуемый к подписке. В нём публикуются фотографии трещины, сделанные якобы от лица самого разлома. Так, подпись к первой записи, опубликованной 20 июня, гласит: «Сделала селфи 16 июня, с тех пор я выросла».

Публикация от Трещина на Большевитской (@bolshevitskaya_treschina) Июн 19 2017 в 11:21 PDT

На момент написания заметки в профиле опубликовано 17 постов с фотографиями. На @bolshevitskaya_treschina подписалось 116 пользователей. «Я расту, а ты нет. Скоро утащу всю Большевистскую с собой в котлован, и больше не будет пробки!» — написано в «шапке» профиля в разделе «О себе».







Помимо фотографий разлома в профиле есть снимки с новостных сайтов, которые пишут о ней, в частности с НГС.НОВОСТИ.

Публикация от Трещина на Большевитской (@bolshevitskaya_treschina) Июн 21 2017 в 12:38 PDT

Пока создатели профиля не ответили на сообщения НГС.НОВОСТИ.







Впервые трещину на ул. Большевистской заметили осенью прошлого года. Весной стало известно, что разлом образовался из-за ошибки строителей «Снежной мили», которая строится неподалёку, после чего его заделали. Однако в июне трещины начали появляться вновь.