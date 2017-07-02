«Я расту, а ты нет»: у трещины на Большевистской появился профиль в «Инстаграме»

Профиль трещины на Большевистской в Instagram
Профиль трещины на Большевистской в Instagram

В соцсети Instagram появился профиль «Трещина на Большевистской» — в нём собраны фотографии разлома, который образовался у «Снежной мили» в Новосибирске и растёт с каждым днём.


Профиль @bolshevitskaya_treschina показывается некоторым пользователям Instagram как рекомендуемый к подписке. В нём публикуются фотографии трещины, сделанные якобы от лица самого разлома. Так, подпись к первой записи, опубликованной 20 июня, гласит: «Сделала селфи 16 июня, с тех пор я выросла».

На момент написания заметки в профиле опубликовано 17 постов с фотографиями. На @bolshevitskaya_treschina подписалось 116 пользователей. «Я расту, а ты нет. Скоро утащу всю Большевистскую с собой в котлован, и больше не будет пробки!» — написано в «шапке» профиля в разделе «О себе».


Помимо фотографий разлома в профиле есть снимки с новостных сайтов, которые пишут о ней, в частности с НГС.НОВОСТИ. 

Пока создатели профиля не ответили на сообщения НГС.НОВОСТИ.


Впервые трещину на ул. Большевистской заметили осенью прошлого года. Весной стало известно, что разлом образовался из-за ошибки строителей «Снежной мили», которая строится неподалёку, после чего его заделали. Однако в июне трещины начали появляться вновь

Кирилл Шматков
Скрин и фото пользователя @bolshevitskaya_treschina на instagram.com

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