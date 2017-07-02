Новосибирцев предупреждают об опасном погодном явлении на дорогах

Из-за тумана происходят десятки аварий

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные и утренние туманы — спасатели призывают автомобилистов снизить скорость.





Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Новосибирский Гидрометцентр в ближайшие несколько дней прогнозирует по области грозовые дожди разной интенсивности, порывистый ветер скоростью до 20 м/с и град. Из-за этого температура воздуха понизится, а ночью и утром возникнут туманы.







«По данным статистики, из всех аварий, случившихся в тумане, около 77 % составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности. <…> Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный — желтоватым», — напомнили в МЧС и добавили, что во время туманов не следует перестраиваться и обгонять другие машины, нужно снизить скорость движения до 10–20 км/ч и открыть окно со стороны водителя, чтобы прислушиваться к шуму.







Несмотря на всю опасность, туман — одно из самых красивых природных явлений. Так, апрельский туман вдохновил новосибирцев на десятки атмосферных фотографий.

