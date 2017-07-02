Экологи написали обращение к новосибирскому мэру на баннере площадью 4 «квадрата»





Пикетчики пришли с собственноручно нарисованными плакатами

2 июля в Первомайском сквере прошёл пикет — жители Новосибирска потребовали закрыть Хилокский и Гусинобродский мусорные полигоны.





Организаторами митинга выступили новосибирские члены партии «Зелёные».





Как пояснила их представитель, организатор пикета Анастасия Руднева, участники акции требуют закрытия Гусинобродского и Хилокского мусорных полигонов, поскольку «они являются незаконными с 2014 года». «Многие люди жалуются на них, и мы требуем их закрыть. А в дальнейшем пусть власти решат, что с ними делать», — заявила Анастасия.







В акции приняли участие около 30 человек





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в акции приняли участие порядка 20 представителей «Зелёных», компанию которым составили около десятка членов волонтёрского отряда Западно-Сибирской железной дороги (сотрудники ЗСЖД). Пикетчики держали написанные от руки плакаты с призывами закрыть мусорные полигоны, помочь реке Тула и т.д.







Организаторы пикета обещают отнести баннер площадью 4 кв. м в приёмную мэра





Для наглядности организаторы изготовили баннер размером 2х2 м с обращением к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Его пообещали передать в общественную приёмную мэрии в понедельник.







Пикетчики призвали к переработке мусора





«Надеемся, что обращение такого размера не сможет затеряться на столе у нерадивых чиновников», — сказано в обращении организаторов пикета.







Акция прошла в приподнятом настроении





Тема мусорных полигонов беспокоит горожан уже давно. Так, 2 апреля более 600 человек пришли на площадь Ленина на акцию протеста против строительства мусорного полигона в Раздольном.