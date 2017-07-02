Сибирячка с шизофренией забрала 2-летнего сына и ушла из дома

Анастасия и Савелий Бондарец

В Новосибирской области объявили в розыск маму с ребёнком — дальнобойщиков предупреждают, что женщина может передвигаться по стране автостопом.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала в ночь на 1 июля.





«Бондарец Анастасия Александровна вышла из дома в селе Бажинск Маслянинского района со своим сыном Савелием, не сказала куда и зачем. Она готовилась к этому уходу. Когда было подано заявление в полицию, то оказалось, что в 4 часа утра её видел таксист на выходе из поселка Маслянино в сторону Черепаново. Пропадает она второй раз. До этого она пропадала 2,5 года назад, нашли её в Брянске в психиатрической клинике, уже беременная там была. Добралась туда с помощью дальнобойщиков, как и что — не помнит», — рассказал руководитель отряда Николай Шишкин и добавил, что женщина может быть дезориентирована и может представлять опасность для ребёнка.







По данным НГС.НОВОСТИ, у женщины инвалидность по психическому заболеванию — шизофрения. Она не принимала прописанные ей препараты в течение 2 недель.







В пресс-службе ГУ МВД России по НСО подтвердили розыски женщины и опубликовали приметы разыскиваемых: «Бондарец А.А. — рост 155–160 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, прямые, длинные, глаза карие. Была одета: кроссовки серого цвета с белыми вставками, розовые брюки, футболка синего цвета. При себе имеет паспорт, свидетельство о рождении сына, чёрный рюкзак и дорожную сумку красного цвета. Бондарец С.И. — волосы русые прямые, глаза карие. Был одет: сандалии светлого цвета, джинсы голубого цвета, светлая футболка, кепка джинсовая голубого цвета».





Поисковики отмечают, что пропавшие могут быть в любом регионе России и передвигаться автостопом. Людей, которые видели их, просят позвонить в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52.







Ранее полицейские объявили в розыск 40-летнюю жительницу Новосибирска Елену Кривоносову, которая пропала по дороге на пляж, — её до сих пор не нашли.