На Речном вокзале сошёл с рельс локомотив поезда с 400 пассажирами

Утром 2 июля из-за порыва канализации сошёл с рельс локомотив поезда «Бийск – Новосибирск», электрички идут с задержками.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УТ МВД России по СФО, о происшествии сообщили в дежурную часть сегодня около 5:50. По предварительным данным, локомотив поезда № 602 «Бийск – Новосибирск» сошёл с рельс в районе станции Речной вокзал в центре города. Пострадавших нет. Движение поездов восстановили в 9:05, на месте работали железнодорожники и транспортная полиция. Сейчас проводят проверку.







В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что локомотив сошёл с рельс из-за порыва городской канализации — поток грязи обрушился на пути.









«На момент происшествия в вагонах состава находились более 400 пассажиров, никто не пострадал. В связи с инцидентом был задержан 1 пригородный поезд, еще 2 пригородных поезда пропущены другими маршрутами», — добавили в РЖД.







Фотографии с места происшествия НГС.НОВОСТИ прислал очевидец. По его словам, электрички до сих пор идут с задержками. Он добавил, что источником оползня стала ливневая канализация на ул. Зыряновская.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на 12:00 на участке ещё продолжались восстановительные работы, при этом электрички свободно проходят по путям.









Напомним, вчера, 1 июля, на Новосибирск обрушился ливень — вода затопила городские улицы, а также крупный гипермаркет.

