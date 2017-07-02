Субботний ливень в Академгородке затопил крупный гипермаркет

Вода затопила полы гипермаркета и несколько отделов

1 июля из-за дождя протекла крыша гипермаркета «Гигант» в Новосибирске — пострадала часть спиртных напитков.





Видео с сильной течью крыши в ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе прислал НГС.НОВОСТИ читатель Максим Федин.





По его словам, от воды крышу магазина прорвало. На видеоролике видно, что полы гипермаркета на выходе из кассовой зоны затоплены водой, покупатели старательно обходят лужи. «Сейчас может что-нибудь замкнуть, и погибнут люди», — пессимистично предположил автор ролика.











Автор снял ещё один видеоролик — на нём видно, что сильная течь образовалась ещё над несколькими отделами, в частности у автотоваров. Аллею рядом с ними отгородили тележками.











В гипермаркете НГС.НОВОСТИ подтвердили, что днём во время ливня крыша начала течь. «У нас не было пролома, просто [крыша] протекла. Сейчас работаем в штатном режиме. [Товара пострадало] совсем немного — вовремя успели всё убрать. В основном это алкоголь, над алкоголем сильная течь была», — пояснили администраторы «Гиганта» и добавили, что сейчас крышу ремонтируют.







Субботний ливень обрушился на город днём 1 июля, сильнее всего от дождя пострадал Академгородок. Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, на некоторых улицах образовался настоящий потоп.

