Рядом с Красным проспектом собрались воины в латах и кузнецы с наковальнями

Кузнецы на фестивале
Кузнецы на фестивале


Сегодня, 1 июля, в Новосибирске на Красном проспекте развернулся праздник реконструкторов «Улицы истории».


Фестиваль прошел в бизнес-городе «Красный, 220» за площадью Калинина.


По информации организаторов, на празднике обещали зрелищные схватки, торговые ряды с сувенирами, возможность пострелять в средневековом тире. Также здесь развернули аутентичную кузницу, и, кроме того, сюда позвали играть фолк-музыкантов.


#улицаистории

Публикация от @tolkonespitbarsuk



Вот это я понимаю, Брутальный костюмчик ... #новосибирск #улицаистории

Публикация от Irapetrenko (@irapetrenkomagazin)


Во время фестиваля «Улица истории»
Во время фестиваля «Улица истории»



Настоящая #кузнеца на #улицаистории Листайте, смотрите видео #история #средневековье #новосибирск

Публикация от Софья Громова г. Новосибирск (@sofigrom87)


Это уже не первый исторический фестиваль, который проходит этим летом. В июне НГС рассказывал о другом подобном событии — 11 июня в посёлке Большой Оёш около Колывани Новосибирской области прошел «Сибирский огонь».

Елена Громкова
Фото instagram.com (2-4, 6), читателя НГС (1,5)
Видео instagram.com

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