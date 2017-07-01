Рядом с Красным проспектом собрались воины в латах и кузнецы с наковальнями

Кузнецы на фестивале





Сегодня, 1 июля, в Новосибирске на Красном проспекте развернулся праздник реконструкторов «Улицы истории».





Фестиваль прошел в бизнес-городе «Красный, 220» за площадью Калинина.





По информации организаторов, на празднике обещали зрелищные схватки, торговые ряды с сувенирами, возможность пострелять в средневековом тире. Также здесь развернули аутентичную кузницу, и, кроме того, сюда позвали играть фолк-музыкантов.





#улицаистории Публикация от @tolkonespitbarsuk Июн 30 2017 в 11:08 PDT





Публикация от LEKHTINA_kosmetolog/psiholog (@lekhtina777) Июл 1 2017 в 3:10 PDT





Вот это я понимаю, Брутальный костюмчик ... #новосибирск #улицаистории Публикация от Irapetrenko (@irapetrenkomagazin) Июл 1 2017 в 4:17 PDT





Во время фестиваля «Улица истории»





Публикация от Marie (@marie_larinson) Июл 1 2017 в 12:05 PDT





Настоящая #кузнеца на #улицаистории Листайте, смотрите видео #история #средневековье #новосибирск Публикация от Софья Громова г. Новосибирск (@sofigrom87) Июл 1 2017 в 12:06 PDT





Это уже не первый исторический фестиваль, который проходит этим летом. В июне НГС рассказывал о другом подобном событии — 11 июня в посёлке Большой Оёш около Колывани Новосибирской области прошел «Сибирский огонь».