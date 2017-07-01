Рядом с Красным проспектом собрались воины в латах и кузнецы с наковальнями
Сегодня, 1 июля, в Новосибирске на Красном проспекте развернулся праздник реконструкторов «Улицы истории».
Фестиваль прошел в бизнес-городе «Красный, 220» за площадью Калинина.
По информации организаторов, на празднике обещали зрелищные схватки, торговые ряды с сувенирами, возможность пострелять в средневековом тире. Также здесь развернули аутентичную кузницу, и, кроме того, сюда позвали играть фолк-музыкантов.
Это уже не первый исторический фестиваль, который проходит этим летом. В июне НГС рассказывал о другом подобном событии — 11 июня в посёлке Большой Оёш около Колывани Новосибирской области прошел «Сибирский огонь».
Елена Громкова
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