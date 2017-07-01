Академгородок поплыл после сильного субботнего дождя

Последствия субботнего дождя в Академгородке

1 июля в Новосибирске ближе к вечеру дождь залил улицы Академгородка.







Около 17:30 в редакцию фотографии и видео потопа на улице возле ТЦ «Эдем» прислал читатель.





«Дождь шёл минут 35–40 не прекращаясь — в результате это произошло. Сейчас дождь уже прошёл, сейчас солнышко светит», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец. На кадрах, которые прислал новосибирец, видно, как автомобили нарезают волны в глубоких лужах в Академгородке.





























В последнее время в Новосибирске из-за дождя то и дело возникают потопы. Например, вчера похожая ситуация произошла в Калининском районе — под воду из-за дождя ушла ул. Александра Невского.