Академгородок поплыл после сильного субботнего дождя

Последствия субботнего дождя в Академгородке
Последствия субботнего дождя в Академгородке

1 июля в Новосибирске ближе к вечеру дождь залил улицы Академгородка.


Около 17:30 в редакцию фотографии и видео потопа на улице возле ТЦ «Эдем» прислал читатель.


«Дождь шёл минут 35–40 не прекращаясь — в результате это произошло. Сейчас дождь уже прошёл, сейчас солнышко светит», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец. На кадрах, которые прислал новосибирец, видно, как автомобили нарезают волны в глубоких лужах в Академгородке.




Академгородок поплыл после сильного субботнего дождя (видео)


Академгородок поплыл после сильного субботнего дождя (видео)



Академгородок поплыл после сильного субботнего дождя (видео)


В последнее время в Новосибирске из-за дождя то и дело возникают потопы. Например, вчера похожая ситуация произошла в Калининском районе — под воду из-за дождя ушла ул. Александра Невского.

Елена Громкова
Фото читателя НГС

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