«Восьмерка» устроила дорогое ДТП в Октябрьском районе

Место ДТП
Место ДТП

Днём 1 июля в Новосибирске ВАЗ-2108 протаранил Porsche Cayenne в Октябрьском районе


Авария случилась на перекрёстке ул. Воинская и Алтайская.


«"Кайен" двигался по ул. Воинской со стороны ул. Никитина, "восьмерка" — по ул. Алтайской со стороны ул. Красноармейская. На перекрёстке "восьмерка" не уступила дорогу "Кайену", который двигался по главной дороге, из-за чего автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


ВАЗ
ВАЗ


Porsche Cayenne
Porsche Cayenne


Аварии с дорогими машинами для Новосибирска не редкость. В начале мая мы рассказывали о том, как сразу две дорогие машины попали в одно ДТП — тогда столкнулись «Хаммер» и «Порше Кайен».

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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