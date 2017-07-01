«Восьмерка» устроила дорогое ДТП в Октябрьском районе
Днём 1 июля в Новосибирске ВАЗ-2108 протаранил Porsche Cayenne в Октябрьском районе
Авария случилась на перекрёстке ул. Воинская и Алтайская.
«"Кайен" двигался по ул. Воинской со стороны ул. Никитина, "восьмерка" — по ул. Алтайской со стороны ул. Красноармейская. На перекрёстке "восьмерка" не уступила дорогу "Кайену", который двигался по главной дороге, из-за чего автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Аварии с дорогими машинами для Новосибирска не редкость. В начале мая мы рассказывали о том, как сразу две дорогие машины попали в одно ДТП — тогда столкнулись «Хаммер» и «Порше Кайен».
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus
Прочтений: 3686