Толпы людей обсыпались красками и блёстками на аэродроме
Днём 1 июля в аэропорту Северный в Новосибирске начался фестиваль красок «Сияй» — его участникам предложили обсыпать окружающих не только красками, но и блёстками.
«Несмотря на дождь, всё проходит хорошо, большое количество новосибирцев на площадке. Количество общее мы поймём по окончании проекта. Люди ещё подходят», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор праздника Валерия Акопян-Березовская. На момент публикации новости на площадке собралось 2–3 тыс. человек. Валерия пояснила, что подобный фестиваль проходит 4 года подряд, но впервые его участникам предложили обсыпаться блёстками.
«Это весело — на всех наших проектах взрослые превращаются в детей. Блёстки — это такая забавная составляющая. Это блёстки, которые используются в боди-арте, их в косметику добавляют», — пояснила организатор. Она отметила, что люди не только сыпят блёстки друг на друга, но и мажут себе на лицо.
Фестиваль будет идти до 19:00.
Фестивали красок часто проходят в Новосибирске, и другие организаторы обычно стараются придумывать для этих мероприятий отличительные черты. Например, в середине июня подобный фестиваль проходил на стадионе «Спартак» — тогда тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага.
Елена Громкова
Скриншот, фото и видео instagram.com