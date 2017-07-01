Толпы людей обсыпались красками и блёстками на аэродроме

Дождь не помешал празднику под открытым небом

Днём 1 июля в аэропорту Северный в Новосибирске начался фестиваль красок «Сияй» — его участникам предложили обсыпать окружающих не только красками, но и блёстками.







«Несмотря на дождь, всё проходит хорошо, большое количество новосибирцев на площадке. Количество общее мы поймём по окончании проекта. Люди ещё подходят», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор праздника Валерия Акопян-Березовская. На момент публикации новости на площадке собралось 2–3 тыс. человек. Валерия пояснила, что подобный фестиваль проходит 4 года подряд, но впервые его участникам предложили обсыпаться блёстками.





«Это весело — на всех наших проектах взрослые превращаются в детей. Блёстки — это такая забавная составляющая. Это блёстки, которые используются в боди-арте, их в косметику добавляют», — пояснила организатор. Она отметила, что люди не только сыпят блёстки друг на друга, но и мажут себе на лицо.

Публикация от Мария Рачковская (@mariyarachkovskay) Июл 1 2017 в 1:37 PDT





Публикация от mrselk (@mrselk) Июл 1 2017 в 1:34 PDT





Публикация от Юлия Никитенко (@yul.nikitenko) Июл 1 2017 в 1:51 PDT

Фестиваль будет идти до 19:00.

Публикация от Ведущая Новосибирск (@orlovamasha_nsk) Июн 30 2017 в 11:04 PDT

Фестивали красок часто проходят в Новосибирске, и другие организаторы обычно стараются придумывать для этих мероприятий отличительные черты. Например, в середине июня подобный фестиваль проходил на стадионе «Спартак» — тогда тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага.

