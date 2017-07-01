Толпы людей обсыпались красками и блёстками на аэродроме

Дождь не помешал празднику под открытым небом
Дождь не помешал празднику под открытым небом

Днём 1 июля в аэропорту Северный в Новосибирске начался фестиваль красок «Сияй» — его участникам предложили обсыпать окружающих не только красками, но и блёстками.


«Несмотря на дождь, всё проходит хорошо, большое количество новосибирцев на площадке. Количество общее мы поймём по окончании проекта. Люди ещё подходят», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор праздника Валерия Акопян-Березовская. На момент публикации новости на площадке собралось 2–3 тыс. человек. Валерия пояснила, что подобный фестиваль проходит 4 года подряд, но впервые его участникам предложили обсыпаться блёстками.


«Это весело — на всех наших проектах взрослые превращаются в детей. Блёстки — это такая забавная составляющая. Это блёстки, которые используются в боди-арте, их в косметику добавляют», — пояснила организатор. Она отметила, что люди не только сыпят блёстки друг на друга, но и мажут себе на лицо.



Фестиваль будет идти до 19:00.

Фестивали красок часто проходят в Новосибирске, и другие организаторы обычно стараются придумывать для этих мероприятий отличительные черты. Например, в середине июня подобный фестиваль проходил на стадионе «Спартак» — тогда тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага.

Елена Громкова
Скриншот, фото и видео instagram.com

Прочтений: 1829
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено