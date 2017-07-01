Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с героем мема «Хайпанем немножечко»

Новосибирцы с радостью выкладывали в соцсети фото с Дружко и сопровождали их словами из его мема
Новосибирцы с радостью выкладывали в соцсети фото с Дружко и сопровождали их словами из его мема

 Накануне, 30 июня, в Новосибирск приехал известный ведущий и автор популярного мема Сергей Дружко, он провел вечеринку в одном из клубов города, а после отметился в соцсетях новосибирцев.


Дружко, ведущий собственного канала на YouTube известен тем, что в прошлом вёл передачу «Необъяснимо, но факт», а сейчас славится своей фразой «Хайпанем немножечко» (хайпануть — получить популярность. — НГС.НОВОСТИ), которая превратилась в мем.


В Новосибирске Дружко стал специальным гостем на вечеринке в лофт-парке «Подземка», названной «Выпускным вечером Сибири». В анонсе вечеринки «Подземка» опубликовала видео с обращением Дружко к новосибирцам, в котором он также использовал свою знаменитую фразу.



Во время вечера в «Подземке» Дружко был ведущим, проводил конкурсы, а в конце дал напутственные слова.

#дружко

Публикация от Alexandr (@dazzline54)


Хайпа вам в ленту #Дружко в #подземканск #лофтпаркподземка

Публикация от Михаил (@makawellilife)

После выступления Сергей Дружко также прогулялся по улицам Новосибирска — соцсети новосибирцев заполнились многочисленными селфи с телеведущем.





Жители Новосибирска часто ловят на камеры своих телефонов заезжих звёзд. Не так давно поклонницы неожиданно встретили в аэропорту Толмачёво известного певца и звезду телешоу «Холостяк» Алексея Воробьёва.

Елена Громкова
Скриншот instagram.com
Фото instagram.com
Видео vk.com/vipusknoyvechersibiri (1), instagram.com (2)

Прочтений: 6074
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено