Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с героем мема «Хайпанем немножечко»

Новосибирцы с радостью выкладывали в соцсети фото с Дружко и сопровождали их словами из его мема

Накануне, 30 июня, в Новосибирск приехал известный ведущий и автор популярного мема Сергей Дружко, он провел вечеринку в одном из клубов города, а после отметился в соцсетях новосибирцев.







Дружко, ведущий собственного канала на YouTube известен тем, что в прошлом вёл передачу «Необъяснимо, но факт», а сейчас славится своей фразой «Хайпанем немножечко» (хайпануть — получить популярность. — НГС.НОВОСТИ), которая превратилась в мем.







В Новосибирске Дружко стал специальным гостем на вечеринке в лофт-парке «Подземка», названной «Выпускным вечером Сибири». В анонсе вечеринки «Подземка» опубликовала видео с обращением Дружко к новосибирцам, в котором он также использовал свою знаменитую фразу.











Во время вечера в «Подземке» Дружко был ведущим, проводил конкурсы, а в конце дал напутственные слова.

#дружко Публикация от Alexandr (@dazzline54) Июн 30 2017 в 8:51 PDT





Хайпа вам в ленту #Дружко в #подземканск #лофтпаркподземка Публикация от Михаил (@makawellilife) Июн 30 2017 в 8:04 PDT

После выступления Сергей Дружко также прогулялся по улицам Новосибирска — соцсети новосибирцев заполнились многочисленными селфи с телеведущем.





Публикация от Артем (@e_xive) Июн 30 2017 в 9:58 PDT





Публикация от A N Y A (@anya_pinkie_anya) Июн 30 2017 в 6:56 PDT





Публикация от Ксю (@ksenia.shepeleva) Июн 30 2017 в 12:41 PDT





Публикация от blonded (@alexvnder_blonded) Июн 30 2017 в 12:25 PDT

Жители Новосибирска часто ловят на камеры своих телефонов заезжих звёзд. Не так давно поклонницы неожиданно встретили в аэропорту Толмачёво известного певца и звезду телешоу «Холостяк» Алексея Воробьёва.

