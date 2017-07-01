Новосибирцы завалили соцсети фотографиями с героем мема «Хайпанем немножечко»
Накануне, 30 июня, в Новосибирск приехал известный ведущий и автор популярного мема Сергей Дружко, он провел вечеринку в одном из клубов города, а после отметился в соцсетях новосибирцев.
Дружко, ведущий собственного канала на YouTube известен тем, что в прошлом вёл передачу «Необъяснимо, но факт», а сейчас славится своей фразой «Хайпанем немножечко» (хайпануть — получить популярность. — НГС.НОВОСТИ), которая превратилась в мем.
В Новосибирске Дружко стал специальным гостем на вечеринке в лофт-парке «Подземка», названной «Выпускным вечером Сибири». В анонсе вечеринки «Подземка» опубликовала видео с обращением Дружко к новосибирцам, в котором он также использовал свою знаменитую фразу.
Во время вечера в «Подземке» Дружко был ведущим, проводил конкурсы, а в конце дал напутственные слова.
После выступления Сергей Дружко также прогулялся по улицам Новосибирска — соцсети новосибирцев заполнились многочисленными селфи с телеведущем.
Жители Новосибирска часто ловят на камеры своих телефонов заезжих звёзд. Не так давно поклонницы неожиданно встретили в аэропорту Толмачёво известного певца и звезду телешоу «Холостяк» Алексея Воробьёва.
Елена Громкова
Скриншот instagram.com
Фото instagram.com
Видео vk.com/vipusknoyvechersibiri (1), instagram.com (2)