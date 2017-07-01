Перевернувшаяся машина раздавила выпавшего из нее водителя

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Ночью 1 июля в Краснозерском перевернулась Toyota Camry — ее водитель не справился с управлением.


Авария случилась в 3:40, за рулем автомобиля был 25-летний водитель. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что он не справился с управлением.


«При аварии выпавшего из салона водителя придавило перевернувшейся машиной, в результате чего он скончался на месте», — передали в полиции. Пассажир автомобиля попал в больницу. Сейчас идет проверка.


Это уже вторая смертельная авария за прошедшую ночь, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ. До этого возле посёлка Новый под Новосибирском в аварию попали автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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