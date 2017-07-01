Магазины перестали продавать пиво в трехлитровых бутылках

Магазин «Пивкофф» на проспекте Дзержинского
Магазин «Пивкофф» на проспекте Дзержинского

Новосибирские пивные магазины перестали продавать разливное пиво в пластиковых бутылках, которые больше полутора литров.


Предупреждения о том, что с 1 июля пиво будут наливать только в литровые и полуторалитровые бутылки в некоторых магазинах появились заранее. Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел такое объявление накануне в магазине «Пивкофф» на пр. Дзержинского.


Другие пивные магазины в Новосибирске тоже последовали букве закона, чем огорчили своих постоянных покупателей. Утром в субботу новосибирцы часто приходят за большими партиями пива на выходные, рассказали в магазине-пивоварне «Феникс».


«Люди расстраивают — приходится брать тары больше. Заказы и по 30 и по 40 литров — все в полтарашки. Возмущены тем,что за тару переплата идет», — посетовали в «Фениксе».


В другом пивном магазине  «Йохохо» посетителей сегодня было еще не очень много, но об изменениях они узнали еще вчера.


«Не продаем с сегодняшнего дня в двушках пиво. Вчера люди не то, чтобы недовольны были, но задавались вопросом — для чего этот закон», — рассказали в «Йохохо».


Справочник 2ГИС в Новосибирске по запросу «пивные магазины» выдает 47 организаций, а по запросу «пиво» — больше тысячи компаний.


Продажа алкоголя не первый раз обрастает различными запретами. Так, в 2011 году в регионе запретили его продажу  в розницу с 22 до 9 часов. В 2013 году правительство НСО выпустило постановление, запрещающее торговлю алкоголем на согласованных митингах и пикетах. А кроме того, продажу обычно ограничивают во время массовых прадников, например, во время недавно прошедшего Дня города в трёх районах Новосибирска был запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.

Елена Громкова
Фото Алексея Кошлякова

Прочтений: 1965
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено