Магазины перестали продавать пиво в трехлитровых бутылках

Магазин «Пивкофф» на проспекте Дзержинского

Новосибирские пивные магазины перестали продавать разливное пиво в пластиковых бутылках, которые больше полутора литров.







Предупреждения о том, что с 1 июля пиво будут наливать только в литровые и полуторалитровые бутылки в некоторых магазинах появились заранее. Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел такое объявление накануне в магазине «Пивкофф» на пр. Дзержинского.







Другие пивные магазины в Новосибирске тоже последовали букве закона, чем огорчили своих постоянных покупателей. Утром в субботу новосибирцы часто приходят за большими партиями пива на выходные, рассказали в магазине-пивоварне «Феникс».







«Люди расстраивают — приходится брать тары больше. Заказы и по 30 и по 40 литров — все в полтарашки. Возмущены тем,что за тару переплата идет», — посетовали в «Фениксе».





В другом пивном магазине «Йохохо» посетителей сегодня было еще не очень много, но об изменениях они узнали еще вчера.





«Не продаем с сегодняшнего дня в двушках пиво. Вчера люди не то, чтобы недовольны были, но задавались вопросом — для чего этот закон», — рассказали в «Йохохо».





Справочник 2ГИС в Новосибирске по запросу «пивные магазины» выдает 47 организаций, а по запросу «пиво» — больше тысячи компаний.





Продажа алкоголя не первый раз обрастает различными запретами. Так, в 2011 году в регионе запретили его продажу в розницу с 22 до 9 часов. В 2013 году правительство НСО выпустило постановление, запрещающее торговлю алкоголем на согласованных митингах и пикетах. А кроме того, продажу обычно ограничивают во время массовых прадников, например, во время недавно прошедшего Дня города в трёх районах Новосибирска был запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.