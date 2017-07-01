Самолеты в Новосибирск задержались из-за мощного грозового фронта в Москве

Самолеты из-за непогоды задержались на несколько часов

1 июля в аэропорт Толмачёво с опозданием прибыли несколько московских самолетов из-за непогоды, которая началась в столице вечером.







Всего на онлайн-табло новосибирского аэропорта за 1 июля отметились 7 рейсов, которые прилетели из Москвы в Новосибисрк с задержкой.







На момент публикации не прилетел только один рейс — он должен был прибыть в 8:15, однако сейчас расчетное время прибытия — 12:30. Не так давно — в 11:03 — долетел самолет, который по расписанию должен был быть здесь еще в 7:30. «Причина у нас — позднее прибытие самолета по метеоусловиям аэропортов вылета», — объяснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







Накануне о задержках предупреждала Росавивация.







«В связи с крайне сложными метеоусловиями в московской воздушной зоне 30 июня 2017 года в столичных аэропортах задержан вылет более 130 рейсов. Кроме того, по состоянию на 21:00 более 60 бортов вынуждены были уйти на запасные аэродромы.





Мощный грозовой фронт, пришедший в столичный регион, внес свои коррективы в работу воздушных гаваней», — отмечали в ведомстве Росавиации.







Жители Москвы поделились с НГС.НОВОСТИ видеороликом того, что творилось вчера в их городе. Редакция публикует видео, снятое в районе станции метро «Тимирязевская».











Плохая погода в других городах нередко становится причиной для задержки самолетов. В середине мая такая задержка растянулась на сутки — тогда в Норильске поднялась метель.