Самолеты в Новосибирск задержались из-за мощного грозового фронта в Москве

Самолеты из-за непогоды задержались на несколько часов
Самолеты из-за непогоды задержались на несколько часов

1 июля в аэропорт Толмачёво с опозданием прибыли несколько московских самолетов из-за непогоды, которая началась в столице вечером.


Всего на онлайн-табло новосибирского аэропорта за 1 июля отметились 7 рейсов, которые прилетели из Москвы в Новосибисрк с задержкой.


На момент публикации не прилетел только один рейс — он должен был прибыть в 8:15, однако сейчас расчетное время прибытия — 12:30. Не так давно — в 11:03 — долетел самолет, который по расписанию должен был быть здесь еще в 7:30. «Причина у нас — позднее прибытие самолета по метеоусловиям аэропортов вылета», — объяснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


Накануне о задержках предупреждала Росавивация.


«В связи с крайне сложными метеоусловиями в московской воздушной зоне 30 июня 2017 года в столичных аэропортах задержан вылет более 130 рейсов. Кроме того, по состоянию на 21:00  более 60 бортов вынуждены были уйти на запасные аэродромы. 


Мощный грозовой фронт, пришедший в столичный регион, внес свои коррективы в работу воздушных гаваней», — отмечали в ведомстве Росавиации.


Жители Москвы поделились с НГС.НОВОСТИ видеороликом того, что творилось вчера в их городе. Редакция публикует видео, снятое в районе станции метро «Тимирязевская».



Плохая погода в других городах нередко становится причиной для задержки самолетов. В середине мая такая задержка растянулась на сутки — тогда в Норильске поднялась метель.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Видео Ильи Стахеева

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