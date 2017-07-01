Смертельная авария под Новосибирском: пассажира «Прадо» выбросило из салона

TLC Prado и Mercedes-Benz
TLC Prado и Mercedes-Benz

 В ночь на 1 июля возле посёлка Новый под Новосибирском в аварию попали автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz.


Авария случилась на Бердском шоссе в 00:30.


«Участники двигались навстречу друг другу: "Прадо" — со стороны Академгородка, "Мерседес" — со стороны Бердска. На перекрестке с ул. Новосибирская водитель "Прадо" стала поворачивать налево и в этот момент в нее на высокой скорости врезался "Мерседес". Удар пришелся в заднюю правую часть. После столкновения "Прадо" отбросило в сторону тротуара, где он снес металлическое ограждение», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В момент аварии в «Прадо» ехали четыре человека, в «Мерседесе» — два. «В "Прадо" одного пассажира выбросило из салона — он погиб на месте, водитель, предположительно, не пострадала, еще одна пассажирка чудом осталась жива — труба от ограждения не дошла в салон до головы с затылка и остановилась на расстоянии 10 см, еще один пассажир находился в предынфарктном состоянии. Водитель "Мерседеса" получил открытый перелом стопы, пассажир отделался ушибами и ссадинами», — описали аваркомы.


Труба от ограждения  едва не задела пассажирку
Труба от ограждения  едва не задела пассажирку


Mercedes-Benz
Mercedes-Benz


Место ДТП
Место ДТП


Владелец «Мерседеса» оказался молодым человеком. Купил машину совсем недавно и еще не успел купить полис ОСАГО. На месте работали сотрудники ГИБДД, МАСС и медики, передает «Автоспас».



В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что авария случилась в начале Чуйского тракта. За рулем «Тойоты» была 54-летняя женщина.


«При повороте в сторону поселка Новый не уступила дорогу автомобилю "Мерседес". "Тойота" поворачивала, а "Мерседес" шел в прямом направлении», — назвали предварительную версию ДТП в полиции.


В МВД подтвердили, что пассажир «Прадо» погиб, ему было 48 лет. Другой, 56-летний, пассажир и водитель из этой же машины получили ушибы. В «Мерседесе» 23-летний водитель сломал ногу, а 26-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.


«Предварительно вина усматривается в действиях женщины-водителя Toyota Land Cruiser Prado, которая должна была уступить дорогу транспортному средству, двигающемуся в прямом направлении», — добавили в полиции. Сейчас идет доследственная проверка.


Среди других недавних смертельных ДТП на Чуйском тракте НГС.НОВОСТИ рассказывали про аварию, в которой столкнулись «Жигули» и «Ниссан», пассажир отечественной машины погиб на месте.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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