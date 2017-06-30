Молодого прохожего увезли в больницу после удара ножом в живот

Раненому прохожему понадобилась помощь врачей

Вечером 30 июня 28-летний мужчина попал в больницу после уличного конфликта с поножовщиной в Ленинском районе Новосибирска.





«В 20:40 в полицию Ленинского района поступило сообщение о том, что на ул. 2-й Станционной мужчине нанесено ножевое ранение. Экипаж ДПС ГИБДД ехал мимо, увидел эту ситуацию и задержал подозреваемого на месте преступления. Сейчас подозреваемый находится в полиции. Потерпевший, соответственно, госпитализирован с ножевым ранением в брюшную полость. По первоначальной информации, ранение проникающее», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что раненому мужчине 28 лет, его оппоненту — 29. Что стало причиной их ссоры, сейчас выясняет полиция.







«Естественно, по данному факту будет возбуждено уголовное дело, в зависимости от того, какой вред нанесен здоровью», — добавили в областной полиции.





Уличные конфликты с тяжелыми последствиями не редкость в Новосибирске. Например, в конце мая суд вынес приговор молодому фокуснику, который возле повздорил с прохожим возле Центрального рынка и сломал ему череп.