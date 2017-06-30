Новосибирская школьница завоевала титул «Принцессы мира»

Марианна Алиева

Представительница Новосибирска Марианна Алиева завоевала главный титул международного фестиваля красоты, талантов и моды «Princess of the World 2017» в Болгарии.





«Она, конечно, очень счастлива. Сегодня мы с ней разговаривали, и она сказала, что было бы здорово вновь почувствовать момент награждения, она, конечно, запомнила эту ситуацию, эти эмоции, этот момент», — рассказала НГС.НОВОСТИ наставник и продюсер Марианны Алиевой, директор продюсерского центра Famous Face Олеся Краснюк.







Как сообщили в городском молодёжном информационном центре «Город молодых», международный фестиваль красоты, талантов и моды «Prince & Princess of the World 2017» проходил в Болгарии с 23 по 30 июня. Конкурсантов — детей и подростков — оценивало жюри, состоящее из представителей России, Болгарии, Украины, Абхазии, Ботсваны, Филиппин, Канарских островов. При вынесении своего вердикта судьи учитывали самые разные критерии, включая воспитание конкурсантов, их манеры, этикет, знание английского языка.



В первый конкурсный день, Международный день дружбы, участники познакомились, обменялись подарками и посадили Дерево Дружбы. Затем состоялся Вечер наций. Российская делегация подготовила для него дефиле с национальными флагами и исполнила вокальную композицию.







Во второй день, День Красоты и Моды, жюри оценивало визитки участников, которые выходили в национальных костюмах. Например, Марианна Алиева рассказала о достижениях и достопримечательностях Сибири, своего города, подарила жюри сувениры и книгу о Новосибирске. В этот же день состоялись конкурсы в номинации «Модель», в которой представительница Новосибирска завоевала золотую медаль, сообщили в «Городе молодых».



В День талантов Марианна была единственной исполнительницей русского народного танца. В День Шоу конкурсантов ждала серия дефиле. Марианна Алиева предстала перед жюри в костюме Царевны-Лебеди, национальном костюме Российской Княжны и золотом бальном платье, за которое получила специальный титул «Best Evening Dress 2017», отмечают в «Городе молодых».







Добавила баллов своей воспитаннице и сама Олеся Краснюк, завоевавшая титул «Grand Prize Queen of the Festival» в конкурсе руководителей, работающих с моделями — детьми и подростками.







В итоге Марианне Алиевой достался главный титул конкурса «Super Grand Prize Princess of the World 2017». «Во время награждения, когда я поняла, что почти у всех есть короны и скоро назовут главный титул, я расплакалась, потому что уже понимала, кто выиграл! Я так мечтала победить в этом конкурсе», — цитируют Марианну Алиеву в «Городе молодых».







Как рассказала НГС.НОВОСТИ наставница девушки Олеся Краснюк, Марианне 16 лет, она окончила 9-й класс школы № 97. Кроме карьеры модели у Марианны ещё много увлечений: она занимается хореографией, фитнесом, изучает два языка (английский и французский) и планирует серьёзно заняться вокалом.





Новосибирские школьницы не первый раз выигрывают масштабные конкурсы красоты. Самой красивой девочкой России в марте этого года стала 10-летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс, победившая на конкурсе «Юная российская красавица».