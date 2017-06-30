Задержанный за взятку экс-чиновник мэрии получил 8 лет колонии

Суд приговорил бывшего чиновника к 8 годам колонии строгого режима

Сегодня, 30 июня, Центральный районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку бывшего начальника управления науки и промышленности мэрии Николая Терехова, которого обвиняли в коррупции.





«Судья Алла Веселых приговорила Николая Терехова к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн руб. Николай Терехов заявил, что обжалует приговор, в поисках справедливости он готов дойти до Верховного суда, а если понадобится, то и до Европейского суда по правам человека», — сообщает «КоммерсантЪ».







Николая Терехова задержали по подозрению в получении взятки в конце 2015 года. Как рассказывал НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, это произошло вечером 4 декабря в одном из городских кафе, когда чиновник получал первый транш.







Как уточняет «КоммерсантЪ», в материалах уголовного дела говорилось, что Николай Терехов потребовал 5 млн руб. за помощь в выделении земельного участка. При получении 1,5 млн руб. его задержали сотрудники ФСБ. Обвинение бывший чиновник отрицал.

