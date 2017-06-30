Диджеи устроили масштабный баттл в Первомайском сквере

Фестиваль начался ещё в разгар рабочего дня

Сегодня, 30 июня, новосибирские меломаны собрались в Первомайском сквере на фестиваль электронной музыки Oasis.





Фестиваль начался в 15:00 и продолжается до сих пор. В программе фестиваля — совместные номера диджеев с вокалистами, рэперами, битбоксерами, танцорами и музыкантами. Также новосибирцы смогли стать свидетелями масштабного диджей-баттла, увидеть танцевальные номера, поучаствовать в мастер-класс по диджеингу. Кроме того, на фестивале работала отдельная танцевальная ретро-площадка.







Закончится фестиваль ещё засветло — в 21:45.









Собравшиеся зрители по достоинству оценили старания танцоров





До окончания фестиваля остаётся меньше двух часов





Танцевальная ретро-площадка





Фестиваль электронной музыки Oasis открыл череду уличных праздников, которые пройдут в Новосибирске на этих выходных. На территории городского аэропорта состоится фестиваль красок «Сияй» — там можно будет разбрасывать не только краску, но и блёстки. В Заельцовском парке пройдёт большой фестиваль музыки и спорта, а в районе площади Калинина соберутся храбрые рыцари в латах и их прекрасные дамы.