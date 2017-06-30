Диджеи устроили масштабный баттл в Первомайском сквере

Фестиваль начался ещё в разгар рабочего дня
Фестиваль начался ещё в разгар рабочего дня

Сегодня, 30 июня, новосибирские меломаны собрались в Первомайском сквере на фестиваль электронной музыки Oasis.


Фестиваль начался в 15:00 и продолжается до сих пор. В программе фестиваля — совместные номера диджеев с вокалистами, рэперами, битбоксерами, танцорами и музыкантами. Также новосибирцы смогли стать свидетелями масштабного диджей-баттла, увидеть танцевальные номера, поучаствовать в мастер-класс по диджеингу. Кроме того, на фестивале работала отдельная танцевальная ретро-площадка.


Закончится фестиваль ещё засветло — в 21:45. 



Собравшиеся зрители по достоинству оценили старания танцоров
Собравшиеся зрители по достоинству оценили старания танцоров


До окончания фестиваля остаётся меньше двух часов
До окончания фестиваля остаётся меньше двух часов


Танцевальная ретро-площадка
Танцевальная ретро-площадка


Фестиваль электронной музыки Oasis открыл череду уличных праздников, которые пройдут в Новосибирске на этих выходных. На территории городского аэропорта состоится фестиваль красок «Сияй» — там можно будет разбрасывать не только краску, но и блёстки. В Заельцовском парке пройдёт большой фестиваль музыки и спорта, а в районе площади Калинина соберутся храбрые рыцари в латах и их прекрасные дамы.

Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова

Прочтений: 1544
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено