Бердское шоссе парализовала гигантская пробка

Ситуацию на дороге осложнили несколько аварий
Ситуацию на дороге осложнили несколько аварий

Вечером 30 июня новосибирские водители встали в плотную пробку на Бердском шоссе


По данным сервиса Яндекс.Пробки, Бердское шоссе в Советском районе парализовала огромная пробка, которая тянется от Нижней Ельцовки к Морскому проспекту в Академгородке. Водителям, проезжающим этот участок, приходится снижать скорость до 7 км/ч. На подъезде к проспекту Строителей произошло 3 ДТП, ещё одно – на самом пр. Строителей. Затруднен проезд по микрорайону «Шлюз».


В целом пробки в городе оцениваются на 6 баллов, на большинстве магистралей относительно свободно.


Утром новосибирские водители столкнулись с трудностями при попытке поехать ул. Богдана Хмельницкого, где дорожники сузили проезжую часть на 4 м из-за работ «Горводоканала».

Ольга Хмелевская
Фото yandex.ru/maps

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