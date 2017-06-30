Бердское шоссе парализовала гигантская пробка

Ситуацию на дороге осложнили несколько аварий

Вечером 30 июня новосибирские водители встали в плотную пробку на Бердском шоссе







По данным сервиса Яндекс.Пробки, Бердское шоссе в Советском районе парализовала огромная пробка, которая тянется от Нижней Ельцовки к Морскому проспекту в Академгородке. Водителям, проезжающим этот участок, приходится снижать скорость до 7 км/ч. На подъезде к проспекту Строителей произошло 3 ДТП, ещё одно – на самом пр. Строителей. Затруднен проезд по микрорайону «Шлюз».







В целом пробки в городе оцениваются на 6 баллов, на большинстве магистралей относительно свободно.





Утром новосибирские водители столкнулись с трудностями при попытке поехать ул. Богдана Хмельницкого, где дорожники сузили проезжую часть на 4 м из-за работ «Горводоканала».