Девушка-архитектор нарисовала серию картин о далёком и холодном космосе
Сегодня, 30 июня, в Большом Новосибирском планетарии открылась выставка «Неземные пейзажи» молодого архитектора Алины Шарлаевой.
Официальное открытие состоялось в 20:00. «Я долго готовилась к этой выставке, картины выполнены в графике.
Всего будет представлено 20 картин –— все об отношениях человека и космоса. Мне кажется, эта тема довольно глубокая. Меня увлекает космос — домой купила телескоп, наблюдаем с мужем за звёздами»,
— рассказала перед открытием выставки автор картин Алина Шарлаева.
Как уточнила девушка, все работы выполнены в графике. Размер полотен — 30 × 30 см, выставленные картины можно купить по цене от 10 тыс. руб.
Картины провисят в Большом Новосибирском планетарии до осени. Вход на выставку бесплатный.
Большой Новосибирский планетарий не раз становился площадкой для публичных дискуссий и необычных встреч. Например, на прошлой неделе полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.
Мария Шевлягина
Фото instagram.com/psihobelka (1,3-7), Юлии Алтуховой (2)