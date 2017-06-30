Девушка-архитектор нарисовала серию картин о далёком и холодном космосе

Это первая выставка художницы Алины Шарлаевой
Это первая выставка художницы Алины Шарлаевой

Сегодня, 30 июня, в Большом Новосибирском планетарии открылась выставка «Неземные пейзажи» молодого архитектора Алины Шарлаевой. 


Официальное открытие состоялось в 20:00. «Я долго готовилась к этой выставке, картины выполнены в графике. 


Всего будет представлено 20 картин –— все об отношениях человека и космоса. Мне кажется, эта тема довольно глубокая. Меня увлекает космос — домой купила телескоп, наблюдаем с мужем за звёздами»,


 — рассказала перед открытием выставки автор картин Алина Шарлаева.


Подготовка к выставке в Новосибирском планетарии
Подготовка к выставке в Новосибирском планетарии


Как уточнила девушка, все работы выполнены в графике. Размер полотен — 30 × 30 см, выставленные картины можно купить по цене от 10 тыс. руб. 


Картины провисят в Большом Новосибирском планетарии до осени. Вход на выставку бесплатный. 




Большой Новосибирский планетарий не раз становился площадкой для публичных дискуссий и необычных встреч. Например, на прошлой неделе полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.

Мария Шевлягина 
Фото instagram.com/psihobelka (1,3-7), Юлии Алтуховой (2)

Прочтений: 2030
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено