Девушка-архитектор нарисовала серию картин о далёком и холодном космосе

Это первая выставка художницы Алины Шарлаевой

Сегодня, 30 июня, в Большом Новосибирском планетарии открылась выставка «Неземные пейзажи» молодого архитектора Алины Шарлаевой.





Официальное открытие состоялось в 20:00. «Я долго готовилась к этой выставке, картины выполнены в графике.





Всего будет представлено 20 картин –— все об отношениях человека и космоса. Мне кажется, эта тема довольно глубокая. Меня увлекает космос — домой купила телескоп, наблюдаем с мужем за звёздами»,





— рассказала перед открытием выставки автор картин Алина Шарлаева.







Подготовка к выставке в Новосибирском планетарии





Как уточнила девушка, все работы выполнены в графике. Размер полотен — 30 × 30 см, выставленные картины можно купить по цене от 10 тыс. руб.





Картины провисят в Большом Новосибирском планетарии до осени. Вход на выставку бесплатный.













Большой Новосибирский планетарий не раз становился площадкой для публичных дискуссий и необычных встреч. Например, на прошлой неделе полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.